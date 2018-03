Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok számára önmaguk optimalizálását, a hatékonyság javítását, az optimális ügyfélélmény biztosítását.","shortLead":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok...","id":"20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff88365-4a4e-47d2-99e3-0740d286eac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","timestamp":"2018. március. 14. 15:03","title":"Szakadozik a térerő? Nem gond, az új mobilhálózatok olyan okosak, hogy már saját magukat javítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d739a2ec-aecf-4a49-8b1d-51fecb2819a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Itt_egy_ujabb_Lazar_Janos_ihlette_bejelentkezes__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d739a2ec-aecf-4a49-8b1d-51fecb2819a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f63a1-f516-49c6-ab53-6a4abed1f77b","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Itt_egy_ujabb_Lazar_Janos_ihlette_bejelentkezes__video","timestamp":"2018. március. 14. 13:11","title":"Itt egy újabb, Lázár János ihlette bejelentkezés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","shortLead":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","id":"20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe1424-c9fb-4876-b597-2a5f30d6b764","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","timestamp":"2018. március. 14. 19:27","title":"Ilyen lesz a szavazólap április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","shortLead":"A Szabad Sajtó Alapítvány három embert azért idén is díjazott.","id":"20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327351a1-4062-4c8f-9562-b414b83f28aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b59cb3-a308-4c67-b519-75294b853915","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nem_lehet_kituntetni_mindenkit_aki_miatt_meg_letezik_szabad_sajto","timestamp":"2018. március. 15. 13:39","title":"„Nem lehet kitüntetni mindenkit, aki miatt még létezik szabad sajtó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","shortLead":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","id":"20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1b9495-b85c-453e-a8f0-6e88df294af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","timestamp":"2018. március. 16. 08:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki az egyik Pöttyös utcai metrógraffitis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22e39f-a6e2-4747-a727-d5ff9192d15c","c_author":"h. cs. k.","category":"itthon","description":"Nagy buszkonvojjal érkeztek lengyelek, hogy a magyar kormány mellett tüntessenek.","shortLead":"Nagy buszkonvojjal érkeztek lengyelek, hogy a magyar kormány mellett tüntessenek.","id":"20180315_Tizennegy_busszal_hoztak_lengyeleket_a_Bekemenetre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a22e39f-a6e2-4747-a727-d5ff9192d15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac1922-9a4c-4911-891f-cb15f2d9d01e","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Tizennegy_busszal_hoztak_lengyeleket_a_Bekemenetre","timestamp":"2018. március. 15. 11:26","title":"Tizennégy busszal hoztak lengyeleket a Békemenetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4198592e-798b-4b28-9770-603dff5134fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A faj sürgősen védelemre szorul, hogy elkerülhesse a kihalást – derült ki egy szerdán publikált ausztrál tanulmányból.","shortLead":"A faj sürgősen védelemre szorul, hogy elkerülhesse a kihalást – derült ki egy szerdán publikált ausztrál tanulmányból.","id":"20180314_kihalhat_az_ausztral_puposdelfin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4198592e-798b-4b28-9770-603dff5134fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a19276d-f028-40b4-bc5d-ee4a56db88a3","keywords":null,"link":"/elet/20180314_kihalhat_az_ausztral_puposdelfin","timestamp":"2018. március. 14. 14:18","title":"Nem jó mostanság ausztrál púposdelfinnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kész lemondani, ha pártja kormányon maradhat.","shortLead":"Kész lemondani, ha pártja kormányon maradhat.","id":"20180314_Fico_lemond_csak_valasztas_ne_legyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3409df61-ee94-45cd-bff7-8309438ec613","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Fico_lemond_csak_valasztas_ne_legyen","timestamp":"2018. március. 14. 19:47","title":"Fico lemond, csak választás ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]