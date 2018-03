[{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde hozta ki a sodrából.\r

\r

","shortLead":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde...","id":"20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd09d4da-5810-4f4b-9d32-e08fb48fe383","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","timestamp":"2018. március. 17. 18:15","title":"Tibi atya keményen megszólalt: kormányváltást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","shortLead":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","id":"20180317_autotolvaj_dabas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce133cf1-6430-4533-b0a9-5cee48936419","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_autotolvaj_dabas","timestamp":"2018. március. 17. 13:43","title":"Annyira elfáradt egy autótolvaj Dabason, hogy segítséget kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5303d6fb-a010-491b-97b2-d782e0e407b6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az áldozathibáztatást sugalló, szexista reklám annyira félrement, hogy a Snapchat piaci értéke a tőzsdén majdnem egymilliárd dollárral csökkent. ","shortLead":"Az áldozathibáztatást sugalló, szexista reklám annyira félrement, hogy a Snapchat piaci értéke a tőzsdén majdnem...","id":"20180317_Nagyon_rafazott_a_Snapchat_a_Rihannaval_viccelodo_kinos_reklamja_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5303d6fb-a010-491b-97b2-d782e0e407b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab283b1-f4b5-4c1c-aeed-6d5880d627d5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180317_Nagyon_rafazott_a_Snapchat_a_Rihannaval_viccelodo_kinos_reklamja_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 16:12","title":"Nagyon ráfázott a Snapchat a Rihannával viccelődő, kínos reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz. (Vagy fordítva: ugyanakkora tárhelyen jóval szebb fotók férnek majd el.) A Windowsba most érkező újfajta képtömörítés sokkal hatékonyabb, mint a korosodó JP(E)G. De sok androidosnak meggyűlik majd a baja az újfajta képekkel.","shortLead":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz...","id":"20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42251a-9b24-4d26-9b19-f9870cb194a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","timestamp":"2018. március. 18. 13:03","title":"Ön is JPG-ben tartja a képeit? Felejtse el az egészet, itt a sokkal jobb új formátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon a történéseket.","shortLead":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon...","id":"20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af3a50b-7092-47a4-b9e0-04f0def23cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","timestamp":"2018. március. 18. 20:03","title":"Itt egy lenyűgöző timelapse videó a világegyetem kialakulásáról, 1 mp = 22 millió év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562","c_author":"","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","id":"20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2c74e-b14a-4bb0-8796-e0c3a903d00d","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","timestamp":"2018. március. 18. 12:58","title":"Képeken a márciusi nagy fagy - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a beígért hóesés és ónos eső Magyarországra, és több helyen okozott gondot a közlekedésben. Ha híre, képe, videója van, és megosztaná, írja meg az [email protected] címre.","shortLead":"Megérkezett a beígért hóesés és ónos eső Magyarországra, és több helyen okozott gondot a közlekedésben. Ha híre, képe...","id":"20180317_Onos_eso_hozapor_arvizveszely_elerte_az_iteletido_az_orszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b24dbd-5cac-48b5-8c7a-b4240297c90d","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Onos_eso_hozapor_arvizveszely_elerte_az_iteletido_az_orszagot","timestamp":"2018. március. 17. 20:21","title":"Ónos eső, hózápor, árvízveszély: elérte az ítéletidő az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","shortLead":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","id":"20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b783dc-643e-4376-8c94-e1408ffbcdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","timestamp":"2018. március. 18. 14:30","title":"Már sehol sincs vörös riasztás vagy figyelmeztetés, de a tél még kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]