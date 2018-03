Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet egy Baranya megyei településen járt, ahol nincs panasz a rendszerre.","shortLead":"A Magyar Nemzet egy Baranya megyei településen járt, ahol nincs panasz a rendszerre.","id":"20180319_Fel_penzbol_tudott_kozvilagitast_kiepiteni_aki_kihagyta_az_Eliost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e80132-f5fb-43f8-b3b8-764ee3b4cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6e65e9-ad05-4e65-b56b-8dcbc1f04847","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Fel_penzbol_tudott_kozvilagitast_kiepiteni_aki_kihagyta_az_Eliost","timestamp":"2018. március. 19. 08:16","title":"Fél pénzből tudott közvilágítást kiépíteni, aki kihagyta az Eliost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű, hanem a magzat pillanatnyi igényeihez igazodó elegyét szállítja, ezt pedig nemigen lehet helyettesíteni.","shortLead":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű...","id":"201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4dda-77be-4a0c-ba42-5fafa9651f15","keywords":null,"link":"/tudomany/201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","timestamp":"2018. március. 18. 17:30","title":"Nagyon dolgoznak a mesterséges anyaméhen, de van ezzel egy-két komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több sztár is csatlakozik, köztük Ariana Grande és Miley Cyrus.","shortLead":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több...","id":"20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f441b-075d-4925-9cb8-dc21fe8ce211","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","timestamp":"2018. március. 17. 15:39","title":"Ariana Grande és Miley Cyrus is csatlakozik a diákok fegyverellenes menetéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős. ","shortLead":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti...","id":"20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e5fe3-8975-4664-b948-f63db61f5f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","timestamp":"2018. március. 18. 21:33","title":"Szereti a Tomb Raidert? Ősszel jön az utolsó, mindenre választ ígérő videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Ujabb_vilagsztar_tunt_fel_egy_budapesti_etteremben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07e465-0e38-4b3d-9d0e-33577bea7cbb","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Ujabb_vilagsztar_tunt_fel_egy_budapesti_etteremben","timestamp":"2018. március. 17. 17:24","title":"Újabb világsztár tűnt fel egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","shortLead":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","id":"20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc89ae-bef3-4216-9d04-4a6c82495ea0","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","timestamp":"2018. március. 19. 09:22","title":"Meghalt az Ozora alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","shortLead":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","id":"20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b05ace-0857-45ca-a614-120fa59f9f09","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 17. 17:02","title":"Erzsébetvárosban is több száz ajánlást másolhatott Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753a012a-cbec-4bd4-96a6-4bb05896549a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Belváros közepén hajtott úgy az autós, hogy a gázolás után fel is borult. A sofőr ittas volt. ","shortLead":"A Belváros közepén hajtott úgy az autós, hogy a gázolás után fel is borult. A sofőr ittas volt. ","id":"20180318_Fotok_baleset_gazolas_Erzsebet_hid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=753a012a-cbec-4bd4-96a6-4bb05896549a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1873c29f-976d-46af-bc03-7ae7ef3dd3c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_Fotok_baleset_gazolas_Erzsebet_hid","timestamp":"2018. március. 18. 14:33","title":"Fotók: 8-10 métert repült a fiatal lány, miután elgázolták az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]