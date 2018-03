Az LMP visszaléptette jelöltjét Kunhalmi Ágnes javára, csak erről elfelejtettek beszámolni a több mint fél órás sajtótájékoztatójukon, ahol össze-vissza beszéltek a lehetséges későbbi együttműködésekről. Magát Kunhalmi Ágnest is meglepte a döntés.

"Akartunk egy kis meglepetést"

– indokolta Hadházy Ákos LMP-s társelnök a hvg.hu kérdésére azt, miért nem jelentették be a választási együttműködésről szóló sajtótájékoztatón azt, hogy egyik jelöltjük, Kassai Dániel visszalép a 18. kerületben, Kunhalmi Ágnes szocialista politikus javára.

A sajtó kapkodta is a fejét kedd délután. A visszalépésekre vonatkozó kérdésekre a párt társelnökei ködösítettek, pedig azt is mondhatták volna, hogy van egy jelöltünk, aki már ki is szállt a versenyből. Egy olyan körzetben csökkentették tehát a konkurenciát, amelyet Kunhalmi minimális különbséggel vesztett el 2014-ben. Akkor az LMP szavazataival bőven nyert volna. Az ökopárt mostani, elhallgatott döntése a 24.hu értesüléseként jelent meg, pont mialatt zajlott a sajtótájékoztató.

Szél Bernadett arról beszélt, "nem veszteségminimalizálásban gondolkodnak", hanem kormányváltást akarnak, amelyhez vagy teljeskörű ellenzéki összefogás kell, vagy nagyon magas részvétel, Hadházy Ákos pedig arról, hogy bár fölálltak az asztaltól, de azért aki tárgyalni akar velük, arra nyitottak. Ő nem volt ennyire elzárkózó a visszalépéseket illetően, bár inkább úgy tűnt, ők maguk fogadnák szívesen, ha a javukra visszalépnének. A szekszárdi politikus ugyanakkor meglepetéseket ígért. Senki sem gondolta, ilyen hamar érkezik is az első.

Hadházy Ákost a sajtótájékoztató után értük el, akkor megerősítette Kassai visszalépését. Azt mondta, erről már korábban döntöttek – vagyis ebből az következik, Kassai nem önálló döntést hozott. Megkerestük Kunhalmi Ágnest, az MSZP fővárosi elnökét, a 18. kerületi jelöltet, aki teljesen megdöbbent a híren. Azt mondta, ő is csak a sajtóból értesült az egészről. Helyben köztük – a kedden szintén lelépett momentumos jelölttel együtt – ugyan szóba került a visszalépés, de csak általános beszélgetés szintjén.

A két párt vezetősége tárgyalt ugyan, de ott nem jutottak semmire – mondta Kunhalmi. Cserébe tőle nem kértek semmit. Megkerestük Nyakó Istvánt, az MSZP szóvivőjét, aki nem tud arról, hogy ez egy paktum része lenne, szerinte ilyen nem született. Kunhalmi szerint ha még 5 helyen együttműködnének a fővárosban, akkor "a Fidesz holnaptól nem létezne Budapesten." A korábbi tárgyalásokon volt szó arról is, hogy az LMP számára fontos körzetekben visszaléphetnek szocialisták. Itt Hadházy Ákos körzetét szokták emlegetni.

Kunhalmi javára egyébként éppen ma lépett vissza a Momentumos jelölt is, azon is meglepődött, ott annyi a különbség, hogy a Momentum nem ült le tárgyalni azt megelőzően az MSZP-vel.

Az egyébként, hogy az LMP idővel mégis visszalép, önmagában nem okozott meglepetést. Korábban csak a háttérben, később nyilvánosan is elmondták, a Jobbikkal is megállapodást kötnének. Beszéltünk olyan politikussal, aki hangsúlyozta, a kormányváltás nem pénzkérdés. Ezzel arra utalt, hogy a 106 jelölt után járó többszáz milliós kampánytámogatás kapásból csökken 150 millióval, ha egy jelöltet is visszaléptetnek.

Most ezt meglépték, innentől viszont megnőtt a mozgásterük, további anyagi veszteség nélkül újabb 25 helyen léphetnek vissza fájdalommentesen. Az LMP próbálta, de nem tudta elérni, hogy az MSZP, a DK és a Jobbik egy asztalhoz ülve megállapodjon az egyéni választókerületi koordinálásról. Bár a baloldali pártok nyitottak az LMP-vel való tárgyalásra, a Jobbikkal a DK nem akar együttműködni, Vona Gábor Jobbik elnök pedig megmondta, ők nem lépnek vissza senki javára. Innentől kezdve - persze jelen állás szerint - az LMP csak egyoldalúan léphet vissza a Jobbik javára.

A Jobbikban nem tudnak arról, hogy ez megtörtént volna bárhol, de több pártban is úgy látják, a kiskunhalasi LMP-s jelölt pozíciója nem túl stabil azok után, hogy minden bizonnyal ő adta ki az Origónak a Farkas Gergely jobbikos politikussal folytatott telefonbeszélgetést. Azon Farkas a jobbikos magyarázat szerint csak viccelődött azzal, fizet az LMP-snek, ha az visszalép a javára. Hadházy Ákos a Lánchíd rádiónak azt mondta, vizsgálják az ügyet.

A DK újra próbálkozik az LMP-nél, szerdára ismét tárgyalni hívta őket. Gyurcsány Ferenc március 15-én bejelentette, Tóth Zoltánt egyoldalúan visszaléptetik Szél Bernadett javára Budakeszin, Molnár Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, a további egyoldalú visszaléptetéseknek nem látja értelmét. Hadházy Ákos a sajtótájékoztatón azt mondta, arról nem fognak nyilvánosan beszélni, ha valamilyen ajánlatot adnak vagy kapnak, ha valamilyen döntés születik, arról beszámolnak.