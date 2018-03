Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics titokban Szíriának adja tovább a katonai titkokat. Az oroszok nem reagáltak, Kuncevics egy Aleppóból Moszkvába tartó gépen halt meg.

","shortLead":"Izrael tájékoztatta Oroszországot, hogy a szovjet majd orosz vegyifegyver-kutatások egyik vezetője, Anatolij Kuncevics...","id":"20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cfcae8-2040-4026-a2ac-ee2dc0d65131","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Izrael_mergezte_meg_a_Novicsok_idegmereg_atyjat","timestamp":"2018. március. 19. 16:39","title":"Izrael mérgezte meg a Novicsok idegméreg atyját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint. A belga szakember pénteken, a kazahok elleni barátságos mérkőzésen mutatkozik be a csapat élén.","shortLead":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar...","id":"20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c33e4f2-c230-4d0a-99bf-700064a233d7","keywords":null,"link":"/sport/20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","timestamp":"2018. március. 19. 18:20","title":"Templomba viszi a válogatottat, hitet vár a játékosoktól Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","shortLead":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","id":"20180320_kettes_golf_gumifustoles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8ad396-047b-4a73-aa82-b14a3202cdc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_kettes_golf_gumifustoles","timestamp":"2018. március. 20. 13:21","title":"Videó: Így fest a gumiégetés, de gumi nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","shortLead":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","id":"20180320_graphite_google_docs_alternativa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e121b-89eb-478f-9f25-6e3c0e2d9835","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_graphite_google_docs_alternativa","timestamp":"2018. március. 20. 17:00","title":"Ha nem szereti a Google Docsot, próbálja ki ezt helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához – tájékoztatta a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához –...","id":"20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018811dc-5148-4b7e-a1f2-13582cbeec45","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","timestamp":"2018. március. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor gratulált Putyinnak a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","shortLead":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","id":"20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15010d66-d5cd-4cc3-8733-9a7ba42b9b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","timestamp":"2018. március. 20. 18:20","title":"Index: A választás után jelenne meg itthon egy orosz vasúttechnikai óriáskonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","shortLead":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","id":"20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f2ee-1d4c-48a6-83ef-5fa04d08e18d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","timestamp":"2018. március. 19. 04:01","title":"Súlyos balesetet okozott a Lada sofőrje, de mi volt ez előtte? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős. ","shortLead":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti...","id":"20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e5fe3-8975-4664-b948-f63db61f5f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","timestamp":"2018. március. 18. 21:33","title":"Szereti a Tomb Raidert? Ősszel jön az utolsó, mindenre választ ígérő videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]