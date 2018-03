Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","shortLead":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","id":"20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300a7ceb-8939-40e9-b9db-4e2d095985c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","timestamp":"2018. március. 19. 13:29","title":"Havazás: kilencezer háztartásban még mindig nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf4e635-7fc1-4c02-b1a8-24c1d2468b0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos baleset a IV. kerületben, a Megyeri út és a Bezerédi út kereszteződésében történt. ","shortLead":"A súlyos baleset a IV. kerületben, a Megyeri út és a Bezerédi út kereszteződésében történt. ","id":"20180320_viraguzleteket_tarolt_le_kukasauto_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf4e635-7fc1-4c02-b1a8-24c1d2468b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e259f-8a2a-4f0a-8c43-1ef9e3573172","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_viraguzleteket_tarolt_le_kukasauto_budapesten","timestamp":"2018. március. 20. 10:53","title":"Így tarolta le a virágüzleteket a kukásautó Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","shortLead":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","id":"20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d316e-2cda-49e1-8d80-86f8a8f686bf","keywords":null,"link":"/sport/20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","timestamp":"2018. március. 19. 21:30","title":"Elhunyt a Paks legendás kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában. A csempészek elleni akcióban talált radioaktív anyag értéke meghaladja a hetvenmillió dollárt. \r

","shortLead":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában...","id":"20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308d255-0091-474d-8a0d-a186f202a584","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","timestamp":"2018. március. 19. 21:47","title":"70 millió dollár értékű radioaktív anyagot foglaltak le Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Lens nevű fejlesztése mögött a cég mesterséges intelligenciája dolgozik, ami képes \"felokosítani\" a mobil kameráját.","shortLead":"A Google Lens nevű fejlesztése mögött a cég mesterséges intelligenciája dolgozik, ami képes \"felokosítani\" a mobil...","id":"20180320_google_lens_android_google_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ba91ef-8ab2-4b9e-a97c-80a471e8a5c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_google_lens_android_google_fotok","timestamp":"2018. március. 20. 12:03","title":"Androidos mobilja van? Vagy iPhone-ja? Mindegy is, már ön is elérheti a Google legmenőbb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő délután.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő...","id":"20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343372d8-2897-4d5f-9f27-e35a146b1eb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. március. 19. 17:00","title":"Zuhanással indította a hetet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ca0899-ae57-410b-a4fc-5f388c4c2c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mercer éves listáján a magyar főváros sokkal hátrébb került.","shortLead":"A Mercer éves listáján a magyar főváros sokkal hátrébb került.","id":"20180320_Ennyit_ert_Lazar_videoja_a_vilag_legjobb_varosa_lett_Becs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ca0899-ae57-410b-a4fc-5f388c4c2c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdeb351-9040-45d9-8da3-bfa138018718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Ennyit_ert_Lazar_videoja_a_vilag_legjobb_varosa_lett_Becs","timestamp":"2018. március. 20. 12:00","title":"Ennyit ért Lázár videója: a világ legjobb városa lett Bécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]