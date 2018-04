Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3dd916d-c466-4390-9b84-57803413e574","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Varga Mihály elszámoltatásáról szó sem lehet a kerületi lapban, más szöveget kértek Benedek Márton momentumos jelölttől.","shortLead":"Varga Mihály elszámoltatásáról szó sem lehet a kerületi lapban, más szöveget kértek Benedek Márton momentumos jelölttől.","id":"20180401_Cenzurazta_a_keruleti_lap_Goncz_unokajat_az_NVB_szerint_ez_rendben_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3dd916d-c466-4390-9b84-57803413e574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468089e-0210-4952-af18-128135ad9ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Cenzurazta_a_keruleti_lap_Goncz_unokajat_az_NVB_szerint_ez_rendben_van","timestamp":"2018. április. 01. 12:57","title":"Cenzúrázta a kerületi lap Göncz unokáját, az NVB szerint ez rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","shortLead":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","id":"20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadfdc94-e142-4000-a630-852fa8e8c044","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. március. 31. 18:35","title":"Áramszünet Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis híján megölték őt. A világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa azért kapott golyót a fejébe, mert azt szorgalmazta, hogy a lányok is járhassanak iskolába.\r

","shortLead":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis...","id":"20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d73905-bf95-422b-8535-08457cc6e173","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","timestamp":"2018. március. 31. 14:09","title":"Hazatért a világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","shortLead":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","id":"20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadaa0cc-282f-40b3-b008-d16299a193b5","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","timestamp":"2018. április. 01. 14:31","title":"Megvan, milyen virágok lesznek Harry és Meghan esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","shortLead":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","id":"20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f4e38-057a-4764-8bdf-61f24ac79d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","timestamp":"2018. április. 01. 11:24","title":"Krokodil úszott be egy floridai család medencéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók évről évre érkező kijelzőtechnológiai újításai ellenére a szembántalmak új reneszánszukat élik.","shortLead":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók...","id":"201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5476f706-6f07-4a35-b0dd-cee75f11fe75","keywords":null,"link":"/tudomany/201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","timestamp":"2018. április. 01. 20:00","title":"Fáj a feje, miután mobilozik? A \"hiba\" az ön készülékében van, és szándékosan tették bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti hírösszefoglaló következik.","shortLead":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti...","id":"20180401_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8cf32d-9948-4f62-817f-100acf6d0bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 01. 16:21","title":"Tolatóradar: rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt. Egy gepárd mászott be kocsijuk hátsó ülésére. Vezetőjük azt a tanácsot adta, hogy maradjanak nyugodtak és véletlenül se nézzenek a nagymacskára. A gepárd egy idő után lelépett, mert a jelek szerint megéhezett, a közelben pedig feltűnt egy gazella, amely elcsábította. ","shortLead":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt...","id":"20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da7e68-6bee-480a-8345-398aeac0a5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","timestamp":"2018. április. 01. 20:48","title":"Ön mit tenne, ha a kocsija hátsó ülésére beülne egy gepárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]