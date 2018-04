Az Echo TV-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást a határon túli magyarok, akik közül mostanáig 462 ezer határon túli magyar regisztrált és több mint 368 ezret névjegyzékbe is vettek.

Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

A miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy életcélja volt a nemzet közjogi egyesítése, ami a kettős állampolgárság megadásával szerinte megtörtént. Ez – tette hozzá – a nemzetnek is óriási dolog, mert ma Trianonra ez az egyetlen lehetséges válasz.

"Ezek az emberek pontosan tudják, hogy a magyar nemzet a nemzetük, ez az ország a hazájuk, és azt is tudják, hogy mi az erkölcsi kötelességük és mi a józan érdekük április 8-án. Biztos vagyok abban, hogy jóval 90 százalék fölött lesz a külhoni magyaroknál a Fidesz-KDNP-nek a támogatottsága. És abban is biztos vagyok, hogy ez mandátum tekintetében is több lesz, mint négy évvel ezelőtt volt" – magyarázta.

Aztán arra is megkérte a külhoni magyarokat, hogy emlékezzenek, mennyi mindent tettek értük. "Nézzék meg, hogy Gyurcsány Ferenc micsoda aljas, nemzetáruló kampányt folytat ellenük, és tudni fogják, a józan ész alapján, hogy hova húzzák az ikszet."