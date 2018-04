Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12ccabc3-ae52-49ba-ab90-46bdb085782d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új plakátokkal jelentkezett az MSZP–Párbeszéd. ","shortLead":"Új plakátokkal jelentkezett az MSZP–Párbeszéd. ","id":"20180403_Foto_Az_Eliosuggyel_kampanyol_uj_plakatjain_az_MSZPParbeszed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ccabc3-ae52-49ba-ab90-46bdb085782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587ec78-eb98-4d8f-b468-40dd58bfa2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Foto_Az_Eliosuggyel_kampanyol_uj_plakatjain_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2018. április. 03. 08:50","title":"Fotó: Az Elios-üggyel kampányol új plakátjain az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ff9fa7-7929-466d-b7d0-c56df43f99ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magánéleti vita vezethetett a lövöldözéshez.","shortLead":"Magánéleti vita vezethetett a lövöldözéshez.","id":"20180404_Azonositottak_a_YouTubekozpont_tamadojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4ff9fa7-7929-466d-b7d0-c56df43f99ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1cf141-d6e9-4c86-b525-3d0d83addfc8","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Azonositottak_a_YouTubekozpont_tamadojat","timestamp":"2018. április. 04. 09:32","title":"Azonosították a YouTube-központ támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült egy régi videó a fideszes politikusról, amelyen láthatóan illuminált állapotban próbál udvarolni, sikertelenül. A felvételen elhangzottak szerint Pócs egyszerűen nem hiszi el, hogy egy kiskorúnak ilyen mellbősége lehet.","shortLead":"Előkerült egy régi videó a fideszes politikusról, amelyen láthatóan illuminált állapotban próbál udvarolni...","id":"20180403_A_spicces_Pocs_Janos_dinnyehez_hasonlitgatta_egy_fiatal_lany_melleit__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7b89f-98de-457e-ac02-2d7fd4acf01e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_spicces_Pocs_Janos_dinnyehez_hasonlitgatta_egy_fiatal_lany_melleit__video","timestamp":"2018. április. 03. 21:59","title":"A spicces Pócs János dinnyéhez hasonlítgatta egy fiatal lány melleit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják véleményüket az új táskájukra.","shortLead":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják...","id":"20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973dea3a-bddd-4824-b138-cf97ef432651","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","timestamp":"2018. április. 03. 22:01","title":"Iskolai lövöldözés: felháborodtak a diákok az átlátszó hátizsákok bevezetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","shortLead":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","id":"20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd2164-e3d3-4121-ac4e-046dfc130d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","timestamp":"2018. április. 03. 14:45","title":"Az ügyészség szerint nincsen semmi gyanús a Kósa által kezelt eurómilliárdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb szerep terhét az előadás előtt akár napokig is a vállán cipeli, és mikor ráosztották a feladatot, hogy bújjon Ascher Tamás bőrébe, ledöbbent: a Katona József Színház legendás rendezője észrevétlenül is teljesen belé költözött. Elmondása szerint csapnivaló diák volt, ezért nem beszél egyetlen idegen nyelvet sem. Keresztes Tamást a főszereplésével bemutatott új filmje, a Lajkó – cigány az űrben apropóján kérdeztük. ","shortLead":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb...","id":"20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c2165-2821-4e16-9424-02e9860bd10f","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","timestamp":"2018. április. 03. 20:00","title":"Keresztes Tamás: Bennem is van egy csendes eszelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","shortLead":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","id":"20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6032c5-4233-4d58-8fd5-75009e1cbf25","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","timestamp":"2018. április. 03. 09:24","title":"Bayer Zsoltot úgy felháborította a kormánykritikus lelkész prédikációja, hogy kilép az evangélikus egyházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]