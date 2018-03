Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"867b1284-decd-457f-9d2e-a1c27605771e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vakmerő sofőr a szűk helyen is megpróbálta az előzést, de ezúttal nem jött ki a matek.","shortLead":"A vakmerő sofőr a szűk helyen is megpróbálta az előzést, de ezúttal nem jött ki a matek.","id":"20180330_autopalya_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=867b1284-decd-457f-9d2e-a1c27605771e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038211f6-731b-4560-8412-d3a77f7ccd1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. március. 30. 04:01","title":"Így néz ki egy súlyos baleset az \"első sorból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201813_fekete_gyemantok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d3621a-7799-44b5-801c-48eb3a94d79c","keywords":null,"link":"/itthon/201813_fekete_gyemantok","timestamp":"2018. március. 29. 11:45","title":"Dobszay János: Fekete gyémántok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace36cf0-0472-47c2-a70b-ba6d40edf062","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő DVTK Jegesmedvék az Erste Liga fináléjának negyedik mérkőzésén egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte a MAC Budapestet.","shortLead":"A címvédő DVTK Jegesmedvék az Erste Liga fináléjának negyedik mérkőzésén egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte...","id":"20180329_jegesmedvek_mac_budapest_jegkorong_donto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace36cf0-0472-47c2-a70b-ba6d40edf062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ec6cf-fca9-41f3-8754-3dbf4fa929da","keywords":null,"link":"/sport/20180329_jegesmedvek_mac_budapest_jegkorong_donto","timestamp":"2018. március. 29. 06:55","title":"Szépítettek a Jegesmedvék, nincs még vége a hokidöntőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc01681-a284-40b4-bbbf-200d6c0a6e4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyi aktivitás tanulmányozásának fizikai korlátain változtatna a brit tudósok magnetoenkefalográfiás eszköze.","shortLead":"Az agyi aktivitás tanulmányozásának fizikai korlátain változtatna a brit tudósok magnetoenkefalográfiás eszköze.","id":"20180330_agyvizsgalat_magnetoenkefalograf_agyhullamok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc01681-a284-40b4-bbbf-200d6c0a6e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554b19b7-fd5b-4bd1-9167-ebc820488eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_agyvizsgalat_magnetoenkefalograf_agyhullamok","timestamp":"2018. március. 30. 11:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kínzóeszköz, de nagy szolgálatot tehet nekünk az új brit orvosi találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén túl: az ügyesebbek zenélő billentyűinek köszönhetően kisebb szólamokat is előadhattak vele, de beépített játékkal is büszkélkedett. Most újra piacra dobják a közel 40 éves múltra visszatekintő eszközt.","shortLead":"Valóságos kultusz övezte az MG-880-at, hiszen a kis kalkulátor másra is alkalmas volt a számtani feladatok megfejtésén...","id":"20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=163164ff-fb17-463f-a96c-1f4c32f49a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a065cdb-5ffb-42ad-a2f1-4dfe8f637288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_casio_szamologep_sl_880_space_invaders","timestamp":"2018. március. 29. 11:03","title":"Visszahozza legendás számológépét a Casio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik a levegő: többfelé 20 fok körüli meleg is lehet, majd a húsvéti hosszú hétvége második felében mérséklődik a felmelegedés.","shortLead":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik...","id":"20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3a41bb-fb06-4114-8c5b-5809f315ff94","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","timestamp":"2018. március. 29. 16:03","title":"Esős, szeles, de végre tavasziasan enyhe idő ígérkezik húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","shortLead":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","id":"20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea736bd-359a-49bf-8d2d-97df562842e1","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","timestamp":"2018. március. 29. 16:30","title":"A teljes fúzióról tárgyalhat a Renault és a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]