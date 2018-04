Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése. A bentlakásos iskola Anglia egyik leghíresebb oktatási intézménye, több híresség, például Stephen Fry is ide járt. ","shortLead":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése...","id":"20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd09d24e-628c-4d38-9386-8bdbff1cbe3a","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","timestamp":"2018. április. 08. 20:43","title":"A fiúk is viselhetnek szoknyát egy angliai bentlakásos iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki politizálás megújulásának esélyét Jávor Bence EP-képviselő az újabb fideszes kétharmad után.","shortLead":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki...","id":"20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093bad08-9538-40a7-bb81-b0e0446936e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","timestamp":"2018. április. 09. 17:09","title":"Jávor meghirdeti az új polgári köröket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4636417-eaa6-4931-b295-5f3bbeea6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeznek még arra, amikor Orbán azt mondta: \"elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jónapot\". Hát ismét megcsinálják.","shortLead":"Emlékeznek még arra, amikor Orbán azt mondta: \"elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek...","id":"20180408_Oszt_jonapot__a_kormany_magasrol_tesz_a_Kuria_dontesere_a_Meszaroslapok_tovabb_STOPpolnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4636417-eaa6-4931-b295-5f3bbeea6090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bd16f-ead7-4be0-89b5-9910cab290c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Oszt_jonapot__a_kormany_magasrol_tesz_a_Kuria_dontesere_a_Meszaroslapok_tovabb_STOPpolnak","timestamp":"2018. április. 08. 11:18","title":"Oszt jónapot? – A Mészáros-lapok tovább STOP-polnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839411e-3c2b-4367-93d6-1beae042a0d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik néhány ingatlan tulajdonosával szemben adóhatósági eljárást fog kezdeményezni.","shortLead":"A Jobbik néhány ingatlan tulajdonosával szemben adóhatósági eljárást fog kezdeményezni.","id":"20180408_Valasztasi_csalast_gyanit_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c839411e-3c2b-4367-93d6-1beae042a0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de52311-3bf6-4e95-a7dd-5e08bb785ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Valasztasi_csalast_gyanit_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 10:40","title":"Választási csalást gyanít a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a világ második-harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója, igazán dukált már neki egy alkalmazás-áruház.","shortLead":"A Huawei a világ második-harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója, igazán dukált már neki egy alkalmazás-áruház.","id":"20180409_globalis_alakalmazasboltot_nyit_a_huawei_app_store_appgalery","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b0be40-1c98-4884-9eee-b299186c311b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_globalis_alakalmazasboltot_nyit_a_huawei_app_store_appgalery","timestamp":"2018. április. 09. 09:03","title":"Huawei telefonja van? Töltse le rá ezt az alkalmazást, mert rengeteg minőségi appot kap vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az al-Dzsazíra hírtelevízió számolt be a borzalmas kelet-gútai támadásról.","shortLead":" Az al-Dzsazíra hírtelevízió számolt be a borzalmas kelet-gútai támadásról.","id":"20180408_Vegyi_tamadas_negyvenen_fulladhattak_meg_klorgaz_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305e2bae-8a4e-473e-b72e-a8b226e01a20","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Vegyi_tamadas_negyvenen_fulladhattak_meg_klorgaz_miatt","timestamp":"2018. április. 08. 07:40","title":"Vegyi támadás: negyvenen fulladhattak meg klórgáz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött a Jobbik tábora. A kérdés az, kap-e esélyt a folytatásra Vona Gábor pártelnök.","shortLead":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött...","id":"20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8276f3-20f0-4874-a901-2d0b602feea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","timestamp":"2018. április. 09. 12:46","title":"Először Toroczkai venne elégtételt Vonán, több lemondás lehet a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 1,6 milliárd forintért építik az M3-as metró rádiórendszerét.","shortLead":"Összesen 1,6 milliárd forintért építik az M3-as metró rádiórendszerét.","id":"20180409_Allami_ceg_epithet_radiorendszert_a_budapesti_metroban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb7bf95-6806-4a0c-95d7-e4ec52e3ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_ceg_epithet_radiorendszert_a_budapesti_metroban","timestamp":"2018. április. 09. 08:29","title":"Állami cég építhet rádiórendszert a budapesti metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]