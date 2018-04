Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e69e363-5f28-4289-98df-1eabdd293281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz hatalmas győzelmet aratott, a széttöredezett ellenzék megingatni sem tudta a kormánypártok pozícióját. Orbán győzelmet hirdetett, az ellenzéki pártok vezetői sorra mondtak le vasárnap éjszaka.","shortLead":"A Fidesz hatalmas győzelmet aratott, a széttöredezett ellenzék megingatni sem tudta a kormánypártok pozícióját. Orbán...","id":"20180408_Veget_ert_a_2018as_valasztas_erkeznek_az_eredmenyek__percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e69e363-5f28-4289-98df-1eabdd293281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6c9265-8dc7-4fd1-927f-954f0c6d2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Veget_ert_a_2018as_valasztas_erkeznek_az_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2018. április. 08. 22:52","title":" Orbán Viktor: \"Győztünk!\" - a Fidesz ismét kétharmadot szerez - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","shortLead":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","id":"20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef9603-a31a-4680-8357-6794009b8b4d","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","timestamp":"2018. április. 09. 12:32","title":"Muflonbárányok születtek Budakeszin - fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67c1973-11bf-4a23-b7d1-d10728cee950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délben tartja első sajtótájékoztatóját Orbán az újból megnyert választások után. ","shortLead":"Délben tartja első sajtótájékoztatóját Orbán az újból megnyert választások után. ","id":"20180410_Rajtautesszeru_sajtotajekoztatot_tart_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f67c1973-11bf-4a23-b7d1-d10728cee950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a1684e-fd3b-47db-863e-7d21678eae44","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Rajtautesszeru_sajtotajekoztatot_tart_Orban","timestamp":"2018. április. 10. 11:29","title":"Rajtaütésszerű sajtótájékoztatót tart Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független Patyi András NVB-elnök, ha Orbán Viktor miniszterelnökkel négy nappal a választások előtt egy ünnepélyes rendezvényen vesz részt. Ezt a Momentum beadványára vizsgálták, bár Patyi elfogultsága nem először kerül elő.","shortLead":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független...","id":"20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101158-73f0-4802-a620-f65c49e2eb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","timestamp":"2018. április. 08. 17:04","title":"Független egyáltalán az NVB-elnök, ha Orbánnal parolázik egy átadáson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kerek egymillió forintos tiszteletdíjat kap fizetésén felül a Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a vasárnapi országgyűlési választások lebonyolításáért – így jutalmazták már előre egy rendelet mellékletében, elég nehezen kiszúrható módon. Csakhogy a kilométeres sorban állások miatt órákat csúszó voksolást sokan kritizálták, felvetve az elnök felelősségét is. A hvg.hu ezért feltette neki a kérdést: ezek után is jogosnak érzi-e a bónuszt vagy lemond róla. Pálffy még nem döntött, de kitart amellett, hogy nem felelős a hibákért.","shortLead":"Kerek egymillió forintos tiszteletdíjat kap fizetésén felül a Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke...","id":"20180409_1_millios_bonuszt_kap_az_NVI_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40589bd0-fce5-400b-97ea-6e895e8229a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a133ff2-2840-43bf-937d-e40c0c21ab91","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_1_millios_bonuszt_kap_az_NVI_elnok","timestamp":"2018. április. 09. 14:10","title":"1 milliós bónuszt kap az NVI elnöke: nem mond le a pénzről a sorban állás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a9b050-2f73-408a-8106-4c3fd2bfd6f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté lett volna az egyetlen fideszes jelölt, aki Budapesten nyer, ha az ellenzék nem megosztott.","shortLead":"Kocsis Máté lett volna az egyetlen fideszes jelölt, aki Budapesten nyer, ha az ellenzék nem megosztott.","id":"20180409_Csak_egy_budapesti_valasztokeruletben_nyert_volna_biztosan_a_Fidesz_ha_az_LMP_visszalep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a9b050-2f73-408a-8106-4c3fd2bfd6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0013384c-b166-4dce-9ae6-3c0e132d4775","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csak_egy_budapesti_valasztokeruletben_nyert_volna_biztosan_a_Fidesz_ha_az_LMP_visszalep","timestamp":"2018. április. 09. 07:50","title":"Csak egy budapesti választókerületben nyert volna biztosan a Fidesz, ha az LMP visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","shortLead":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","id":"20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce42d25-9f6f-4b1e-94a2-ed0718aff12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"A fővárosi II., a XVI. és XII. kerületiek voltak a legaktívabbak a szavazáson fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b80842-d437-45f7-98d5-f955251403b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a tisztán elektromos meghajtású új sportkocsinak egészen elképesztő a gyorsulása. Szépnek viszont egyelőre csak nagy jóindulattal mondható.","shortLead":"Ennek a tisztán elektromos meghajtású új sportkocsinak egészen elképesztő a gyorsulása. Szépnek viszont egyelőre csak...","id":"20180410_video_mozgasban_a_legdurvabb_teslat_is_legyorsulo_uj_villanyauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51b80842-d437-45f7-98d5-f955251403b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d945fb-42e3-42b0-8ff5-fbdc91ee701f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_video_mozgasban_a_legdurvabb_teslat_is_legyorsulo_uj_villanyauto","timestamp":"2018. április. 10. 13:24","title":"Videó: mozgásban a legdurvább Teslát is legyorsuló új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]