[{"available":true,"c_guid":"621c67df-3edf-48b0-9827-bb317d46d3ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízezren demonstrálhatnak. ","shortLead":"Több tízezren demonstrálhatnak. ","id":"20180410_szombatra_tettek_at_a_kormanyellenes_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621c67df-3edf-48b0-9827-bb317d46d3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90adab94-b70a-40f2-8902-8ec6c150dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_szombatra_tettek_at_a_kormanyellenes_tuntetest","timestamp":"2018. április. 10. 17:56","title":"Szombatra tették át a kormányellenes tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor fotója helyett a DK-elnökről készült felvétel került a lap vasárnapi Fidesz-győzelemmel foglalkozó cikkébe. Így azt a látszatot keltik az olvasóban, mintha Gyurcsány nyert volna.","shortLead":"Orbán Viktor fotója helyett a DK-elnökről készült felvétel került a lap vasárnapi Fidesz-győzelemmel foglalkozó...","id":"20180410_Az_egyik_svajci_ujsag_valamiert_Gyurcsany_fotojaval_abrazolja_Orban_ujabb_gyozelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b413673f-fee6-40e0-80f2-863c2535db38","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_Az_egyik_svajci_ujsag_valamiert_Gyurcsany_fotojaval_abrazolja_Orban_ujabb_gyozelmet","timestamp":"2018. április. 10. 07:42","title":"Az egyik svájci újság valamiért Gyurcsány fotójával ábrázolja Orbán újabb győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és a Lánchíd rádiónak a bezárása nyomán az Index megkérdezte az RTL Klub vezetését, mik a magyarországi terveik.","shortLead":"A Fidesz újabb – várhatóan kétharmados – sikere, illetve Simicska Lajos két médiavállalkozásának, a Magyar Nemzetnek és...","id":"20180410_marad_az_rtl_klub","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c904e68a-cd8e-4b29-b655-07506bbcd282","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_marad_az_rtl_klub","timestamp":"2018. április. 10. 19:05","title":"Üzent az RTL Klub: Nem futunk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","shortLead":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","id":"20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d5340-2b4d-45d6-8e4c-446f95b81553","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","timestamp":"2018. április. 10. 08:39","title":"Harminc méter mély szakadékba zuhant egy gyerekekkel teli iskolabusz Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd15575-0473-4cec-a19a-c9488d4489e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8537e0a5-8fab-4f0b-98b1-72cc9d0723eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Foto_aki_kitartott_a_kigyozo_sorokban_ide_kerult_a_szavazata","timestamp":"2018. április. 11. 14:19","title":"Fotó: Ide került a szavazata annak, aki kitartott a kígyózó sorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Végigvettük, változtathatnak-e a parlamenti erőviszonyokon a külföldön szavazók és az átjelentkezettek voksai, amelyeket még csak ezután számolnak össze.","shortLead":"Végigvettük, változtathatnak-e a parlamenti erőviszonyokon a külföldön szavazók és az átjelentkezettek voksai...","id":"20180409_fidesz_ketharmad_atjelentkezes_kulfoldi_szavazatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61adbebd-6d04-4507-9c45-98804d4bf19c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_fidesz_ketharmad_atjelentkezes_kulfoldi_szavazatok","timestamp":"2018. április. 09. 20:21","title":"Szombatig reménykedhet az ellenzék, hogy nem lesz kétharmada a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]