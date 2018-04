Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ab úgy utasította el a beadványt, hogy lényegében igazat adott a panaszosnak.","shortLead":"Az Ab úgy utasította el a beadványt, hogy lényegében igazat adott a panaszosnak.","id":"20180412_torveny_kell_az_ab_szerint_arrol_hogy_adjak_ki_az_mnb_alapitvanyok_tamogatottjainak_adatait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a2bb79-fd0a-4a83-938c-f5687835066e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_torveny_kell_az_ab_szerint_arrol_hogy_adjak_ki_az_mnb_alapitvanyok_tamogatottjainak_adatait","timestamp":"2018. április. 12. 15:29","title":"Törvény kell az Ab szerint arról, hogy adják ki az MNB-alapítványok támogatottjainak adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","id":"20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26bb30f-e772-44ff-a319-c32413b74fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","timestamp":"2018. április. 13. 06:41","title":"A nap fotója: ciki vagy menő a BKV ősrégi, de még mindig használt autója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","shortLead":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","id":"20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f53811-a090-4e9e-8ede-e9afe2b257f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","timestamp":"2018. április. 12. 06:11","title":"Május 7-én alakul meg a parlament, rögtön a Stop Sorossal kezdenek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak nincs különleges oka, és nem tudna újat nyújtani, csak rombolná a piacot. Az RTL Klub két régi húzóműsorát sem akarják másik csatornára költöztetni. ","shortLead":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak...","id":"20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88c5d99-05e1-4684-8d54-24ff96aa95e5","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","timestamp":"2018. április. 13. 13:41","title":"Kolosi Péter: A Fal lemásolása tisztességtelen volt, és rombolja a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe, a harmadik kétharmad után néhány nappal. Borús képet festett. Azt mondta, a kampányban egyetlen igaz mondat sem hangzott el, szégyenteljesnek nevezte az egészet. Orbán az apály mestere, azonban ha vége lesz, nem kormányváltás, hanem rendszerváltás lesz.","shortLead":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe...","id":"20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726cd4d9-e84f-4f8e-bbc9-3fb5e49e1654","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","timestamp":"2018. április. 11. 17:16","title":"Tölgyessy: Nem biztos, hogy megéljük az Orbán-rendszer végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8defea5f-7d67-4cff-a826-a7085d6b63fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előzésbe kezdett a felvételt készítő autó sofőrje, ebből lett egy komoly csattanás.","shortLead":"Előzésbe kezdett a felvételt készítő autó sofőrje, ebből lett egy komoly csattanás.","id":"20180413_autos_video_baleset_autopalya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8defea5f-7d67-4cff-a826-a7085d6b63fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a9eb52-47d9-40a4-9207-0d378e9c1e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_autos_video_baleset_autopalya","timestamp":"2018. április. 13. 04:01","title":"Egy dolgot felejtett el a sofőr, pont abból lett baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr, pedig nem az, hanem teljesen mesterséges anyag. Nagyon finom tapintású, drága és nincs is végtelen mennyiségben.","shortLead":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr...","id":"20180411_alcantara_szovet_autoipar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ce055d-e026-4496-952a-d8219aa7232b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_alcantara_szovet_autoipar","timestamp":"2018. április. 11. 19:11","title":"Annyira menő az Alcantara, hogy kifogynak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal statisztikájából.","shortLead":"Ez derül ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal statisztikájából.","id":"20180412_A_migransellenes_kampany_alatt_is_fogadott_be_menekulteket_az_allam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e81b592-db32-4215-a160-9c010dd3b741","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_migransellenes_kampany_alatt_is_fogadott_be_menekulteket_az_allam","timestamp":"2018. április. 12. 07:43","title":"A migránsellenes kampány alatt is fogadott be menekülteket az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]