Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"A rendőrök éjjel fogták el a sofőrt. A nő vasárnap este a zebrán gázolt, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.","id":"20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7875602-de1e-405a-a0d3-b05108991c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41db802d-d43b-4a21-9358-571478b9a5d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_elfogtak_a_nagykanizsai_cserbenhagyot","timestamp":"2018. április. 16. 07:48","title":"Elfogták a nagykanizsai cserbenhagyót – anyát és gyermekét ütötte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk ennek speciel nem 4, hanem 6 kereke van. És nemcsak az AMG, hanem a Brabus is dolgozott rajta.","shortLead":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk...","id":"20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455973c5-3986-478a-9f26-47ea202eac4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 15. 06:41","title":"Kapaszkodjon: 385 millió forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó, egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a084c9-7d12-4076-b9d0-0298427cc6f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok újraszámlálását, a többséget kisebbségbe szorító választási rendszer átírását, szabad sajtót és demokráciát követelő tüntetést tartottak Budapesten szombat este az Operától a Kossuth térre vonulva. Egy új választás a cél, az eszköz pedig az utcára vonuló tömeg - mondták a szervezők. A Himnusz és az Örömóda eléneklésével zárult a rendezvény. Sokan elindultak haza, mások még maradtak, az Oktogonon pedig zenés buli kezdődött. Az eseményeket alábbi élő közvetítésünkben követhette..","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a többséget kisebbségbe szorító választási rendszer átírását, szabad sajtót és...","id":"20180414_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_civilek_ellenzek_partok_ujraszamlalas_demokracia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a084c9-7d12-4076-b9d0-0298427cc6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fcfa28-755d-4d2a-aa1b-9f97254d83a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_civilek_ellenzek_partok_ujraszamlalas_demokracia","timestamp":"2018. április. 14. 17:09","title":"„Ha a Fidesznek van becsülete, új választást ír ki” - a tüntetők a jövő héten folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28710ddd-9de6-4e36-ac30-571682869251","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Ez történt: ingyen letöltheti a 90-es évek kedvenc fájlkezelő programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce113fd3-ad77-49c9-887b-144342a207c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. az idei harmadik vagy negyedik negyedévben nyereségessé válik és már nincs szüksége befektetők újabb pénzére - jelentette ki Elon Musk, a cég vezérigazgatója.","shortLead":"Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. az idei harmadik vagy negyedik...","id":"20180415_Nyeresegeseget_iger_a_Teslavezer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce113fd3-ad77-49c9-887b-144342a207c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544df51-921c-4fe8-bd6a-4ba799a64278","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Nyeresegeseget_iger_a_Teslavezer","timestamp":"2018. április. 15. 16:24","title":"Merész ígérettel rukkolt elő a Tesla-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőinek ügyében, mert szerintük megkérdőjelezhető a tavaly szeptemberben hozott jogerős, felmentő ítélet – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati...","id":"20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa319740-dfe3-4b94-9ba5-804fbed4fe76","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","timestamp":"2018. április. 16. 08:23","title":"Kúria elé viheti a kémpert Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően, hogy a nyugati hatalmak a hét végén Szíria elleni légicsapásokkal torolták meg, hogy a damaszkuszi rezsim állítólag vegyi fegyvereket vetett be a felkelők kezén lévő területek lakossága ellen. \r

","shortLead":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően...","id":"20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020d13-57bc-4c18-b150-b72bc56f4348","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:40","title":"Oroszország álhírhadjáratot indított Nagy-Britannia és az USA ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","shortLead":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","id":"20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebe70a-e8ed-401b-9753-8be9268a6d3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","timestamp":"2018. április. 16. 09:16","title":"Annyira biztonságos a Volvo, hogy 16 év alatt egy brit sem halt meg az XC90-esben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]