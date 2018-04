Csalódott fiatalok álltak a szombati kormányellenes tüntetés élére, és folytatják is a demonstrációt, depresszió mellett már felfedezhető bennük a tenni akarás is. Ahogy a Momentumnál is, valamint annak ifjúsági szervezeténél, a TizenX-nél is, akik országjárásba és vidéki hálózatépítésbe kezdtek. De sokan gondolkodnak kivándorlásban, erre utalnak a közösségi médiában mutatott jelek és a keresőszavak trendjei április 8-a óta.

A HVG Fókusz cikkében azonban szó esik a demográfiai kormányzásról is, a családpolitikáról, ugyanis az Orbán-kormány ezen a területen még a régiós versenytársak többségétől is leszakadt az ország. A magyar családtámogatási modell – kiderül írásunkból – diszkriminatív, az adózási és otthonteremtési előnyöket az állásban lévők közül is a magasabb keresetűeket tudják igénybe venni, a szegényebb rétegek, különösen a romák, szinte semmit sem érzékelnek a rendszer viszonylagos bőkezűségéből.

