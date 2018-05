Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a","c_author":"Somogyi Tamás","category":"elet","description":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó fiatalból, aki nem itthon képzeli el a jövőjét. Aktívan rappel és a zenéiben többek közt a magyar közéleti, politikai, vallási és társadalmi problémák mellett sem megy el szó nélkül. Megvan a véleménye a kivándorlásról és a visszavándorlásról is. ","shortLead":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó...","id":"20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29518e3c-ffa3-43dd-82b3-bab752e5add1","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","timestamp":"2018. május. 07. 15:38","title":"„Az a baj a közbeszéddel, hogy mindenki k…va biztos abban, hogy igaza van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági kollégiumi értekezletet hív össze.","shortLead":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági...","id":"20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2813d-af35-4922-8c26-2723d7bbfb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","timestamp":"2018. május. 07. 21:54","title":"A Kúria elnöke elmagyarázta, mi a gond a levélszavazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyes eszközökkel ment egymásnak két BKV-s buszsofőr, miután összeszólalkoztak. Azt nem tudni, min vesztek össze, mindkettőjüket kirúgták.","shortLead":"Veszélyes eszközökkel ment egymásnak két BKV-s buszsofőr, miután összeszólalkoztak. Azt nem tudni, min vesztek össze...","id":"20180507_Megvadult_ket_BKVsofor_viperaval_es_kessel_estek_egymasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6d7868-98ab-47c2-9477-58bb7caf039b","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Megvadult_ket_BKVsofor_viperaval_es_kessel_estek_egymasnak","timestamp":"2018. május. 07. 18:11","title":"Megvadult két BKV-sofőr, viperával és késsel estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És már kép is van a 0. szám címlapjáról.","shortLead":"És már kép is van a 0. szám címlapjáról.","id":"20180507_MarkiZay_Peterrel_keszult_interjuval_indit_a_Magyar_Nemzet_utodja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf4a059-cc85-4bdd-a05d-0782c529659c","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_MarkiZay_Peterrel_keszult_interjuval_indit_a_Magyar_Nemzet_utodja","timestamp":"2018. május. 07. 15:50","title":"Márki-Zay Péterrel készült interjúval indít a Magyar Nemzet utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d","c_author":"Oncompass","category":"brandcontent","description":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk? Meddig mennénk el a gyógyulásért? Tari Katalin a végsőkig elment. Hite, kitartása és a klinikai orvostudománynak hála már öt év telt el azóta, hogy legfeljebb 3 hónapot jósoltak neki.","shortLead":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk...","id":"20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2c0291-ed05-4d0e-85ed-4ad33d32f184","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","timestamp":"2018. május. 08. 07:30","title":"Ön mit tenne, ha kiderülne, hogy már csak három hónapja maradt hátra? – A rákkutatás új útjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló polgármesterét, Dieter Salomont, egy ok nélkül támadó férfi kiütötte az újonnan megválasztott városvezető egyik fogát. ","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló...","id":"20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed69f06-a8ad-4e1c-bf1b-348a42edef58","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","timestamp":"2018. május. 07. 14:30","title":"Kiverték a freiburgi polgármester fogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","id":"20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d19e33c-8178-4eb1-8e4c-753ac5129118","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","timestamp":"2018. május. 07. 07:10","title":"Milo Yiannopoulos szerint az Orbán-kormány meghívta Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]