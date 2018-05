Orbánék most a gyerekvállalás ügyében fognak kíváncsiskodni.

A most induló négyéves ciklusban is tart majd nemzeti konzultációkat a kormány, már azt is tudni, legközelebb mi lesz a témája: a demográfiai fordulatról fog szólni. Ezt Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter közölte az országgyűlés igazságügyi bizottságának meghallgatásán.

A bejelentést már megelőlegezte Orbán Viktor a választást követő első interjúban, amit a Kossuth rádiónak adott. Akkor azt mondta, húsz-harminc évre szóló, átfogó megállapodást szeretne kötni a magyar nőkkel a gyermekvállalási szándékukról.

A 444 szerint a konzultációt ezúttal is Rogán minisztériuma szervezi. A politikus maga úgy tekint a feladatra, hogy "egyetértési pontokat kell kialakítani a választókkal".