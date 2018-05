Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon, melynek célja, hogy a Google Térkép naprakész legyen. A Google autói május 16-án indulnak el a magyarországi utakon, hogy a korábban kihagyott régiókról fényképeket gyűjtsenek, valamint, hogy a meglévő helyszínekről készített felvételeket frissítsék.","shortLead":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon...","id":"20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a456d2-1e9b-47bb-94cf-77f2fe33637c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","timestamp":"2018. május. 14. 11:03","title":"Frissül a Google Street View Magyarországon, mutatjuk a városok listáját, hogy merre megy majd az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac5e61-100b-48d6-9e37-e40e3369f35f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megmondták neki, hogy mit nem kéne viselnie diplomavédéskor. Erre a végzős diáklány úgy gondolta, hogy a legjobb lesz, ha válaszként félmeztelenre vetkőzik. ","shortLead":"Megmondták neki, hogy mit nem kéne viselnie diplomavédéskor. Erre a végzős diáklány úgy gondolta, hogy a legjobb lesz...","id":"20180513_Fehernemure_vetkozve_vedte_meg_a_diplomajat_a_Cornell_Egyetem_diakja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ac5e61-100b-48d6-9e37-e40e3369f35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56403b3c-70a2-4c58-b78c-8c86185cdb82","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Fehernemure_vetkozve_vedte_meg_a_diplomajat_a_Cornell_Egyetem_diakja","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Fehérneműre vetkőzve védte meg a diplomáját a Cornell Egyetem diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","shortLead":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","id":"20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb314f-636f-487c-a723-1c872197058c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","timestamp":"2018. május. 13. 12:55","title":"Kártérítést kaphatnak a Nagy-Britanniából kitoloncolt hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3e6a7-5d21-460e-88b9-8ed57a76d914","keywords":null,"link":"/sport/20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","timestamp":"2018. május. 12. 17:13","title":"Edzőjük a győri kézisekről: Varázsolt a csapatom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","shortLead":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","id":"20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f56f36-f4e1-4018-8970-dae10696d6d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","timestamp":"2018. május. 14. 11:42","title":"Hét új járatot indít Debrecenből a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban jelentette ki, hogy Magyarországon nincs gond ezen a téren.","shortLead":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban...","id":"20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25787a45-640c-49cc-9d38-d133c1cf2103","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","timestamp":"2018. május. 14. 10:14","title":"Navracsics: Nincs rendszerszintű probléma a jogállamisággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn, rosszabb esetben pedig soha nem jut el a készülékekre. Nyomásgyakorlással igyekszik rákényszeríteni a gyártókat arra, hogy változtassanak szokásaikon és sokkal gyakrabban adjanak ki hibajavítást tartalmazó csomagokat.","shortLead":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn...","id":"20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e940de-5f97-4cff-98cf-fb6e068ddebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","timestamp":"2018. május. 13. 11:03","title":"Androidos telefonja van? Jó eséllyel önt is érinti a változás, amellyel a gyártók közé csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok egymás közt dönthettek.","shortLead":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok...","id":"20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67fdb10-6aa7-40cc-b130-c8cf57d5fce7","keywords":null,"link":"/sport/20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 14. 08:28","title":"Győzelmi tánccal ünnepelték a BL-címvédést a győri kézisek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]