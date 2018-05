Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1a10fcd-9e5c-4dfe-a3eb-ec6c17d15289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 58 – kizárólag palesztin – halottja van az összecsapásoknak a palesztin övezet és Izrael határán. Kedden újabb véres összetűzésekre lehet számítani, most van ugyanis a \"katasztrófa\" 70. évfordulója, amikor Izrael állam megalapítása után tömegesen telepítették ki a palesztinokat.","shortLead":"Már 58 – kizárólag palesztin – halottja van az összecsapásoknak a palesztin övezet és Izrael határán. Kedden újabb...","id":"20180515_palesztin_izraeli_osszecsapasok_a_katasztrofa_evfordulojan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1a10fcd-9e5c-4dfe-a3eb-ec6c17d15289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f82318-8140-40fc-8efe-203e60b35775","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_palesztin_izraeli_osszecsapasok_a_katasztrofa_evfordulojan","timestamp":"2018. május. 15. 11:10","title":"Csecsemő is van a palesztin halálos áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","shortLead":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","id":"20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e2dc5-0db6-48c2-987c-50aa16a2c08a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","timestamp":"2018. május. 16. 08:10","title":"Több száz új jegyautomatát ígér jövő nyárra a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5bea04-671f-4bb9-a921-e979afa17b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","timestamp":"2018. május. 16. 10:55","title":"Mi történt Handó Tündével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat, utóbbiak viszont azt mondják: ők arról csak a Facebookon terjedő bejegyzésekből értesültek. A szemét szombat óta gyűlik az utcákon.","shortLead":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat...","id":"20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f5776-f12a-4370-b27b-832a23fe132f","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. május. 15. 19:02","title":"Szemétben úsznak egy magyar város utcái, mert elmaradt a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam jól járt a benzinár emelkedésével, a kereskedők pedig hiába kapnak több pénzt, sokkal magasabb olajárat kell kigazdálkodniuk a bevételből.","shortLead":"Az állam jól járt a benzinár emelkedésével, a kereskedők pedig hiába kapnak több pénzt, sokkal magasabb olajárat kell...","id":"20180516_Az_allam_szepen_keres_a_dragulo_benzinen_az_autosok_pedig_duhonghetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fd8add-3f46-4b57-8c7d-ffd1a286554e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Az_allam_szepen_keres_a_dragulo_benzinen_az_autosok_pedig_duhonghetnek","timestamp":"2018. május. 16. 11:25","title":"Az állam szépen keres a dráguló benzinen, az autósok pedig dühönghetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d01cbd7-6f9b-4536-b50c-fb2fc691a448","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Sisapangma csúcsára indult hegymászó örül, hogy egyáltalán élve lejutottak a hegyről, annyira rossz idő van. Varga Csaba még próbálkozik, elérte a Kancsendzönga négyes táborát.","shortLead":"A Sisapangma csúcsára indult hegymászó örül, hogy egyáltalán élve lejutottak a hegyről, annyira rossz idő van. Varga...","id":"20180515_Nem_sikerult_a_csucstamadas_Klein_Davidnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d01cbd7-6f9b-4536-b50c-fb2fc691a448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fab08-01b9-4af3-a133-02646811081f","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Nem_sikerult_a_csucstamadas_Klein_Davidnak","timestamp":"2018. május. 15. 19:09","title":"Nem sikerült a csúcstámadás Klein Dávidnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f77e65-c89c-40cc-b800-ed2624a6b6c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizottsági meghallgatása helyett az utána rögtönzött sajtótájékoztatóján kapta a legizgalmasabb kérdéseket Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterjelöltje. A politikus gyakorlatilag kijelentette, egyáltalán nem tart attól, hogy az Európai Néppárt kizárná soraiból a Fideszt, az EPP-nek ugyanis nagy szüksége van a pártra és Orbán Viktorra. Feltehetően lesz nemzeti konzultáció az Orbán Viktor szívügyének számító demográfiai témában. Sajtókamara viszont nem lesz. Na jó, ha jön ilyen javaslat, megfontolja a kormány. ","shortLead":"Bizottsági meghallgatása helyett az utána rögtönzött sajtótájékoztatóján kapta a legizgalmasabb kérdéseket Rogán Antal...","id":"20180514_rogan_antal_meghallgatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6f77e65-c89c-40cc-b800-ed2624a6b6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab23cca-17f8-45a5-b13a-d4616da56b75","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_rogan_antal_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 14. 15:48","title":"Rogán nem tart a Fidesz kizárásától, szerinte ugyanis a Néppártnak nagyon kell a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]