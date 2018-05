Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","shortLead":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","id":"20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfad499-6ca1-4531-a24d-08882b7d30f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","timestamp":"2018. május. 16. 10:21","title":"Győri Audi-újdonságok: már készülnek a 3 hengeres motorok, és jönnek a villanymotorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","shortLead":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","id":"20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c759def6-a3ac-4a91-8e5c-7e8fce8dd66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","timestamp":"2018. május. 16. 05:06","title":"Budapestre jön Trump egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező egy hónapja hunyt el, de máris teret neveznek el róla. ","shortLead":"A rendező egy hónapja hunyt el, de máris teret neveznek el róla. ","id":"20180516_Teret_neveznek_el_Milos_Formanrol_Pragaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70297127-869a-4670-954c-85de58e1f501","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Teret_neveznek_el_Milos_Formanrol_Pragaban","timestamp":"2018. május. 16. 09:59","title":"Teret neveznek el Milos Formanról Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","shortLead":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","id":"20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2676ad8-c406-40cd-87fe-d2eda1d39821","keywords":null,"link":"/elet/20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 16. 17:51","title":"Megint kacsacsaládon segítettek a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestről Berlinbe költözik Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi irodája beszünteti működését hazánkban. Az ügyben megszólalt az Európai Néppárt.","shortLead":"Budapestről Berlinbe költözik Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi irodája beszünteti...","id":"20180517_A_Neppart_ujra_raszolt_Orbanra_most_Soros_tavozo_alapitvanya_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed01b67-ab17-4745-8971-a55f2fba5531","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_A_Neppart_ujra_raszolt_Orbanra_most_Soros_tavozo_alapitvanya_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 12:06","title":"A Néppárt újra rászólt Orbánra, most Soros távozó alapítványa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány huszonéveseket vállalkozásra ösztönző programja. Sokan lelkesen bele is vágtak, üzleti tervek gyártottak, önfenntartó vállalkozók lettek, de úgy érzik, cserébe helyben futtatták őket – így többen közülük kitálaltak a hvg.hu-nek. Varga Mihály tavaly megoldást ígért, és kirúgta a döcögő program egyik felelősét, ha azóta is gond van, az több mint kínos a minisztériumnak. Így ezúttal másfél hónapja inkább titkolják, végül hányan és hogyan kapták meg a beígért támogatást.","shortLead":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány...","id":"20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b77afe-1a44-4cb5-a276-804be08acab6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","timestamp":"2018. május. 16. 06:30","title":"Ingyenmilliókat ígérnek, de jól megszívod – így támogassa a bizniszed az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2f1da-1f9d-4ac3-b155-bdeccb96cfbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új újságírás stílusának egyik vezető alakjának is tartott Tome Wolfe fertőzés következtében hunyt el. 87 éves volt. ","shortLead":"Az új újságírás stílusának egyik vezető alakjának is tartott Tome Wolfe fertőzés következtében hunyt el. 87 éves volt. ","id":"20180515_Meghalt_a_vilaghiru_iro_Tom_Wolfe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2f1da-1f9d-4ac3-b155-bdeccb96cfbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1fc59f-08de-4fc0-b753-e10de1bbbac7","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Meghalt_a_vilaghiru_iro_Tom_Wolfe","timestamp":"2018. május. 15. 18:04","title":"Meghalt a világhírű író, Tom Wolfe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogi szakértő szerint ez a zsarolás minősített esete, mert élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetésről van szó.","shortLead":"A jogi szakértő szerint ez a zsarolás minősített esete, mert élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetésről van...","id":"20180515_Nyolc_evet_is_kaphat_a_tejszennyezesevel_fenyegetozo_ismeretlen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a88ec25-41b6-4b85-b2e5-6b46fbfac2fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Nyolc_evet_is_kaphat_a_tejszennyezesevel_fenyegetozo_ismeretlen","timestamp":"2018. május. 15. 21:13","title":"Nyolc évet is kaphat a tejszennyezéssel fenyegetőző ismeretlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]