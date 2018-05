Korábban megírtuk, hogy a polgári nevén Erdei Sándor független jelöltet támogatja az MSZP és a Jobbik a miskolci időközin. Az MSZP közleménye szerint Erdei Sándor 42 évvel ezelőtt Miskolcon született, diplomáját a Miskolci Egyetemen szerezte, két évtizede a Győri kapu városrészben lakik. Országos ismertségre humoristaként televízió- és rádióműsorokban tett szert.

Erdei ismertette programját a DK-nak is, ők is támogatják. És így tett a Momentum is.