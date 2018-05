Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Agnes Varda francia filmrendező 90 éves.

Segít a fogyásban, ha rágózik séta közben
A rágógumizás gyaloglás közben emeli a pulzusszámot és az energiafelhasználást japán tudósok egy új tanulmánya szerint.

Oroszország megfenyegette Varsót – kérdéses a lengyelek létezése is
Fő célponttá válhat Lengyelország egy esetleges keleti-nyugati katonai konfliktus esetén, ha a NATO állandó támaszpontot hoz létre az országban – figyelmeztette Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor Varsót. Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje Tüntetéssel várják Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésre
Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden tüntetést szerveznek, éppen az ülés idejére a Városháza elé. Az érzelem-menedzsmentben sikeres emberek 6 mentális szokása
A harag az egyik legerősebb emberi érzelem, és mindaddig teljesen normális, amíg egészséges módon jut kifejezésre a megfelelő helyen és időben. Azonban mindannyiunknak meg kell tanulnia kezelni, mielőtt még túlontúl megerősödne. Videó: Elege lett a sok kamionból a sajószögedieknek, elállták a főút felét
Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.

Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén
A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.