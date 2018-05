Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","shortLead":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","id":"20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8408debd-a8c0-4c73-9f21-d0ee3f1672d9","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2018. május. 29. 07:58","title":"Újabb versenyzője hagyná ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","shortLead":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","id":"20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2739cbd3-9aed-447b-bac3-341a1cc4752a","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","timestamp":"2018. május. 28. 14:26","title":"Vagyok olyan szemét – új Tankcsapda-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai tagállamok számára lesújtó hírekkel.","shortLead":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai...","id":"20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95493843-024e-410d-995a-4c3951383fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Financial Times: Brüsszel az EU-támogatás negyedét elvenné Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","shortLead":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","id":"20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3f467a-47ed-4df1-8c2a-85960a1c3958","keywords":null,"link":"/velemeny/20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","timestamp":"2018. május. 28. 11:45","title":"Balavány: Magyarország nem működik, az a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","shortLead":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","id":"20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284286a6-ef0f-4c1a-a92f-df4990f04514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","timestamp":"2018. május. 28. 14:47","title":"125 évet kellett várni rá, most megtörtént: megjöttek a Coca Cola első alkoholos italai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mol a Vigyél Haza Alapítvánnyal karöltve 50 töltőállomásán helyez ki olyan mikrochip-leolvasókat, amelyek az elkóborolt kutyák hazajutását segítik.","shortLead":"A Mol a Vigyél Haza Alapítvánnyal karöltve 50 töltőállomásán helyez ki olyan mikrochip-leolvasókat, amelyek...","id":"20180529_mol_benzinkut_mikrochip_leolvaso_helyszinek_vigyel_haza_alapitvany_kutyakereso_alkalmazas_elkoborolt_kutya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27db427-c959-4246-b4e1-441b63a4c5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_mol_benzinkut_mikrochip_leolvaso_helyszinek_vigyel_haza_alapitvany_kutyakereso_alkalmazas_elkoborolt_kutya","timestamp":"2018. május. 29. 07:02","title":"Ha van kutyája, ennek örülni fog: 50 különleges készüléket tesznek ki a Mol-kutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el, hogy a legfontosabb, pénzügyminiszteri poszton egy euroszkeptikus üljön. A kijelölt miniszterelnök, akit a választásokon győztes Öt csillag és a Liga támogatott, erre visszalépett. A két populista párt vezére alkotmányos puccsot emleget.","shortLead":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el...","id":"20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb715c3d-9c1c-4054-a8c0-6504bbbaec6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"„Olló úr” újra színre léphet a káoszba forduló Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]