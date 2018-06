Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b13d1497-f6d2-4b53-aa46-e207c6de5c7e","c_author":"Lindner András","category":"elet","description":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült, hogy a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a páciens tisztában van a készítmény semlegességével.","shortLead":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült...","id":"201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13d1497-f6d2-4b53-aa46-e207c6de5c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a681fa0-be68-4da4-aa14-1fbf89978b53","keywords":null,"link":"/elet/201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","timestamp":"2018. június. 03. 09:30","title":"Egészen váratlan dolog derült ki a placebóhatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","id":"20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6192f12e-ff56-4800-9149-9818230d338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:17","title":"Celeb vezette a felvezetőautót egy autóverseny előtt, oda is csapta a falhoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3f5dd-52a4-489e-9688-15e946e603a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén közel 17 ezer nevezés érkezett Londonba a legnagyobb borversenyként ismert Decanter World Wine Awards (DWWA) 2018-ra. A magyarok négy platinaérmet és több dobogós helyezést nyertek el a rangos nemzetközi megmérettetésen.





","shortLead":"Idén közel 17 ezer nevezés érkezett Londonba a legnagyobb borversenyként ismert Decanter World Wine Awards (DWWA...","id":"20180604_Oriasi_magyar_siker__vilagelso_borok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66a3f5dd-52a4-489e-9688-15e946e603a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df869a7-e0a5-42dd-8e05-1c4b1e657e69","keywords":null,"link":"/elet/20180604_Oriasi_magyar_siker__vilagelso_borok","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Óriási magyar siker – világelső borok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39a17d-ae45-4ec6-81a9-562bf8e2e92a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","timestamp":"2018. június. 03. 11:11","title":"Egy nyíradonyi fiú 49-szer adott el nemlétező mobiltelefont az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone- és iPad-tulajdonosok örülhetnek, a másiknak az androidosok.","shortLead":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone...","id":"20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8ea6fb-a54b-465e-88a2-212cd71875d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","timestamp":"2018. június. 04. 07:02","title":"Próbálja ki, 2 új funkció is jött a Google Mapsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8130258-15c1-406d-97e3-1df258d13156","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"750 ezer dízelüzemű autót hívott vissza a világhírű stuttgarti cég. Mindegyikért 5 ezer eurós büntetést kell fizetnie – közölte a német közlekedési miniszter a Mercedes főnökével. Andreas Scheuer közlekedési miniszter és Dieter Zetsche Mercedes-főnök eszmecseréje még május végén zajlott, mélyebbre a Der Spiegel ásott. A hetilap cikkéből az is kiderül, hogy a Mercedes nem akar fizetni. Bírósághoz fordul.\r

","shortLead":"750 ezer dízelüzemű autót hívott vissza a világhírű stuttgarti cég. Mindegyikért 5 ezer eurós büntetést kell fizetnie –...","id":"20180604_A_Mercedest_375_milliard_euros_buntetes_fenyegeti_a_dizelbotrany_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8130258-15c1-406d-97e3-1df258d13156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c1bbe-bbd9-4ddd-a622-cb59fd9d280d","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_A_Mercedest_375_milliard_euros_buntetes_fenyegeti_a_dizelbotrany_miatt","timestamp":"2018. június. 04. 10:01","title":"A Mercedest 3,75 milliárd eurós büntetés fenyegeti a dízelbotrány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e1b913-d67e-45ca-adbe-6ee6a6fb9783","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók azonosították azt a három gént, amely kulcsszerepet játszhatott az emberi evolúció mérföldkövének számító aránytalanul nagy agy kialakulásában. Ez a három, csak az emberben található gén 3-4 millió évvel ezelőtt jelent meg, éppen az előtt, hogy a Homo sapiens elődei – a kövületek szerint – látványos agykoponya-növekedést kezdtek mutatni.","shortLead":"Amerikai kutatók azonosították azt a három gént, amely kulcsszerepet játszhatott az emberi evolúció mérföldkövének...","id":"20180604_emberi_agy_merete_aranytalanul_nagy_genek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e1b913-d67e-45ca-adbe-6ee6a6fb9783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa510917-14c9-4662-b2c3-82da25bb34a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_emberi_agy_merete_aranytalanul_nagy_genek","timestamp":"2018. június. 04. 16:03","title":"Tudja, miért olyan nagy az agya? A kutatók már rájöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]