[{"available":true,"c_guid":"a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő személy azonban megsérült.","shortLead":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő...","id":"20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6d326d-c693-481e-8ffa-f9b4e8cbb015","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2018. június. 12. 17:43","title":"Ütközött a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége a térnyerésnek.","shortLead":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége...","id":"20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd70f22-2047-4fd4-976a-bb66248a9edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","timestamp":"2018. június. 13. 08:21","title":"Nem kérdés, mindent letarolnak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Módosították a Városliget beépítését szabályozó jogszabályt, a VÉSZ-t, és rögtön több kérdés is felmerült, mit is engednek az új szabályok. Megpróbáltuk ezeket tisztázni a Városliget Zrt.-vel. Tényleg kivágnak most 600 fát? Lesz kültéri színpad a Városligeti Színház mellett? Egymást érik majd a vendéglátóhelyek? ","shortLead":"Módosították a Városliget beépítését szabályozó jogszabályt, a VÉSZ-t, és rögtön több kérdés is felmerült, mit is...","id":"20180613_Varosliget_erkezik_Europa_legjobb_jatszotere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f88becb-23fe-4e1c-bf6c-2a91bd06b927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Varosliget_erkezik_Europa_legjobb_jatszotere","timestamp":"2018. június. 13. 09:29","title":"Városliget: kivágnak 600 fát, és érkezik Európa legjobb játszótere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megérti a szurkolók reakcióit az újabb bukta miatt. ","shortLead":"Megérti a szurkolók reakcióit az újabb bukta miatt. ","id":"20180612_Leekens_Megertem_a_magyarokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2dd659-7951-4a17-9582-deef772103c9","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Leekens_Megertem_a_magyarokat","timestamp":"2018. június. 12. 15:18","title":"Leekens: Megértem a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez percenként 15 ezer liternyi víz kell, de megéri: képességeit a csillagászatban, a fizikában és az orvostudományban is hasznosítják majd.","shortLead":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez...","id":"20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612db4b9-c03b-4f99-b4e6-1a6e9b9d0fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","timestamp":"2018. június. 11. 13:03","title":"Ez a számítógép 1 óra alatt megcsinálja azt, ami önnek otthon 30 évbe telne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szanyi és Bródy visszalépett, így három ember között dől el az elnöki poszt: Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila és Tóth Bertalan között. ","shortLead":"Szanyi és Bródy visszalépett, így három ember között dől el az elnöki poszt: Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila és Tóth...","id":"20180611_Harman_indulnak_az_MSZP_elnoki_posztjaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543fedcb-b6d4-4b5a-b058-5ee370dba7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Harman_indulnak_az_MSZP_elnoki_posztjaert","timestamp":"2018. június. 11. 21:04","title":"Hárman indulnak az MSZP elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a pánik.","shortLead":"Kitört a pánik.","id":"20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79658300-01b3-47aa-b91c-dc349ea36c8f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","timestamp":"2018. június. 12. 16:58","title":"Véletlenül rossz gyereket hozott el egy kínai nagypapa az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]