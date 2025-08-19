Hadházy Ákos: Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni, vagy nem tudom

Kocsival hajtott neki egy hatvanpusztai biztonsági őr Hadházy Ákos autójának – a független országgyűlési képviselő erről a közösségi oldalán számolt be. Elmondása szerint egy földúton ütköztek vele, talán fel akarták borítani, de végül a másik autó borult fel. Személyi sérülés nem történt.

A helyszín az ugyanaz. Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni, vagy nem tudom.”

– kommentálta az eseményeket a politikus.

Hadházy szerint a hatvanpusztai majorság tulajdonosától, Orbán Viktor miniszterelnök apjától, idősebb Orbán Győzőtől szerették volna megkérdezni, hogy az épület műemlék-e, és ha igen, hogy lehet megtekinteni. A kocsit a földút végén parkolták le, onnan gyalog közelítették meg a majorságot, majd amikor visszatértek, egy autó hátulról hajtotta őket, egy másik nagy sebességgel érkezett feléjük. Utóbbi előbb megpróbálta elállni az útjukat, majd miután ez nem sikerült, igyekezett megelőzni őket. A manőver közben rájuk rántotta a kormányt, és – Hadházy szerint szándékosan – beléjük hajtott.

A képviselő azt elmondta, a felboruló kocsiból végül ők segítettek kiszállni a sofőrnek, aki többszöri kérdezésre sem árulta, miért hajtott nekik. Hadházy az édesapja kocsijával jelent meg a helyszínen, miután a múltkor, szintén Hatvanpusztán, a hivatali autójának kiszúrták a kerekeit. Most a jármű bal első kereke és a sofőroldali ajtajai látványosan megsérültek de Hadházy szerint remélhetőleg üzemképes maradt.

A képviselő az elmúlt hetekben több képet is közölt a birtokról és energetikai tanúsítványokat is bemutatott, amelyek igazolják, hogy lakóépületek is találhatók Hatvanpusztán, de a fűtött gondolkodósétányról és egy óvóhelyről is említést tett. Korábban tüntetést is szervezett a birtok kapujához, az erről készült videónk itt látható.