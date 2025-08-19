Putyin után Orbánt hívta fel Trump, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságáról

Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon kereste fel Orbán Viktort, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel tárgyalt Washingtonban – írja a Bloomberg.

A hívás közvetlen előzménye, hogy az európai vezetők Trumpot kérték, hogy próbálja meg rávenni a magyar kormányfőt, hogy ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait. Az amerikai elnök Orbán előtt Putyint is telefonon kereste a washingtoni tárgyalás közben.

Ukrajna a biztonsági garanciák részének tekinti az uniós tagságot, amivel szerintük elrettenthetik Oroszországot a további területi agressziótól. Orbán Viktor azonban továbbra is ellenzi a folyamatot, Facebook-posztjában kedden azt írta: „Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.”

A hívás során magyar részről felmerült az is, hogy Budapest lehetne a helyszíne a következő Putyin–Zelenszkij-tárgyalásnak, ugyanis Trump bejelentette, hogy vezetői szintű találkozót kezdeményez Oroszország és Ukrajna között, amit egy háromoldalú csúcstalálkozó követne, ahova ő maga is elmegy.

Múlt pénteken az amerikai elnök Putyinnal találkozott Alaszkában, amit bár Trump nagy előrelépésnek értékelt, valójában elmaradt a nagy áttörés. nem jött létre tűzszüneti megállapodás, és továbbra is eltért több fontos kérdésben az USA és Oroszország álláspontja.

