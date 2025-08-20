Csőtörés volt a BAH-csomópontnál, lezárták a Déli pályaudvar felé vezető útszakaszt

Csőtörés miatt lezárták az Alkotás utca Déli pályaudvar felé vezető oldalát a Hegyalja úttól a Csörsz utcáig, a korlátozás várhatóan a jövő hét elejéig lesz érvényben – közölte a Fővárosi Vízművek az MTI-vel.

A közlemény szerint megsérült egy 49 éves, 700 milliméter átmérőjű főnyomó vezeték a BAH-csomópontnál, a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. Az M1–M7-es irányából érkezőket arra kéri a társaság, hogy kerüljék el a BAH-csomópontot az Egér úton vagy legkésőbb a Nagyszőllős utcán át. Hozzátették, hogy az Alkotás utcai csőtörés nem okoz vízhiányt.