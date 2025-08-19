Állami kitüntetést kapott Rubint Réka

„Ma délután állami kitüntetést kaptam a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért” – így jelentette be Rubint Réka fitneszinfluenszer a Facebook-oldalán, hogy Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott.

Az érmet Sulyok Tamás köztársasági elnök nevében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át.

„Hála és köszönet van a szívemben és bízom benne, hogy mindazt amiben hiszek, még nagyon- nagyon sokáig tudom Veletek együtt csinálni” – fogalmazott a bejegyzésben, amiben visszaemlékezett, hogy ugyan a testnevelő tanára meg akarta buktatni és genetikai selejtnek nevezte, amivel összetörte a szívét, „de a jász vére arra ösztönözte, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét annak, amit a tanárnő mondott”.

Kedden Lázár János építési és közlekedési miniszter adott át 14 kitüntetést augusztus 20-a alkalmából, ő építészeket, építőket és közlekedési szakembereket díjazott.

Rubint Rékáról legutóbb július végén írtunk, annak kapcsán, hogy új vállalkozásba fogtak férjével.

A nyitókép forrása: Rubint Réka Facebook-oldala.