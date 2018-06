Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak, mostantól pedig még hasznosabb lett az app.","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak...","id":"20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e2a8d-c243-400c-9da2-dcbef70a7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. június. 20. 08:03","title":"Gyorsan fogy a mobilnete? Töltse le ezt az alkalmazást, sokat spórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13769bbb-905d-46b3-85b2-f92fb982d66e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rutinos focidrukkerek állítják, hogy a meccsnézés nem könnyű műfaj, erősen megviseli a pszichét és olykor a fizikumot is. Úgy, hogy közben kell valami stimuláló szer. Leginkább sör.","shortLead":"Rutinos focidrukkerek állítják, hogy a meccsnézés nem könnyű műfaj, erősen megviseli a pszichét és olykor a fizikumot...","id":"20180619_Nemzeti_valogatott_sorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13769bbb-905d-46b3-85b2-f92fb982d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff4b17-7f95-4ab6-8da6-1ea16da483dd","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Nemzeti_valogatott_sorok","timestamp":"2018. június. 20. 09:11","title":"Nemzeti válogatott sörök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő a \"Soros-ügynökök\" után most az Magyar Tudományos Akadémia tudósait listázta, végső megállapításuk szerint \"a Társadalomtudományi Kutatóközpontjában született kutatások fő irányvonala ideológiailag telített, erős liberális szemlélet jellemzi”. A központ vezetője közleményben állt ki munkatársai mellett.","shortLead":"A Figyelő a \"Soros-ügynökök\" után most az Magyar Tudományos Akadémia tudósait listázta, végső megállapításuk szerint \"a...","id":"20180620_Elegansan_alazza_a_listazo_Figyelot_az_MTA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983d715-5299-4052-a74c-3bb79a03f8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Elegansan_alazza_a_listazo_Figyelot_az_MTA","timestamp":"2018. június. 20. 10:47","title":"Elegánsan alázza a listázó Figyelőt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján a visegrádi önkormányzat. A képviselő-testület ezzel gyakorlatilag bedőlt Tiborcz István cége ígéretének, miszerint a 195 szobás szálloda és az 1700 négyzetméteres wellnessépület mellett közparkot, valamint kerékpáros-pihenőhelyet is épít a 11-es út mellett. ","shortLead":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján...","id":"20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c22360-cf04-4f1e-a84c-9d100746fb6e","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","timestamp":"2018. június. 21. 12:20","title":"Még nagyobb lehet Tiborcz üveghegye a Dunakanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas színművész életének 69. évében, június 13-án hunyt el.","shortLead":"A Jászai Mari-díjas színművész életének 69. évében, június 13-án hunyt el.","id":"20180620_paudits_belat_junius_28an_bucsuztatjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e897615-8f26-4191-a89a-6d420d2ae4e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_paudits_belat_junius_28an_bucsuztatjak","timestamp":"2018. június. 20. 18:22","title":"Paudits Bélát június 28-án búcsúztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","shortLead":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","id":"20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5faefd-f983-4121-86a5-36782ba68b3c","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","timestamp":"2018. június. 20. 12:35","title":"Ezeket a Kányádi-feldolgozásokat szeretjük a legjobban a Kalákától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","shortLead":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","id":"20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1942a6be-68e7-4e9e-b620-8072775f849f","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","timestamp":"2018. június. 20. 13:58","title":"Eltitkolta a HIV-fertőzöttséget egy magyar orvos, hogy munkát kapjon Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2016-ban a világ városi lakosságának 91 százaléka szívott olyan levegőt, amely nem felelt meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szállópor-határértékére vonatkozó levegőminőségi irányelveinek.","shortLead":"2016-ban a világ városi lakosságának 91 százaléka szívott olyan levegőt, amely nem felelt meg az Egészségügyi...","id":"20180621_Tobb_mint_4_millioan_haltak_meg_a_legszennyezettseg_miatt_2016ban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe50eb0-d022-4343-9a53-cd42ddf2bc7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Tobb_mint_4_millioan_haltak_meg_a_legszennyezettseg_miatt_2016ban","timestamp":"2018. június. 21. 16:12","title":"Több mint 4 millióan haltak meg a légszennyezettség miatt 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]