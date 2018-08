Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c355616-654e-40bd-818f-c984f67f1199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországból került fel a YouTube-ra az a kicsomagolós videó, amely már semmit sem bíz a képzeletre az október elején debütáló Google Pixel 3 XL-lel kapcsolatban.","shortLead":"Oroszországból került fel a YouTube-ra az a kicsomagolós videó, amely már semmit sem bíz a képzeletre az október elején...","id":"20180828_kicsomagolos_video_google_pixel_3_xl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c355616-654e-40bd-818f-c984f67f1199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e3596c-4fb8-4040-b0c8-d3ebb57c658f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_kicsomagolos_video_google_pixel_3_xl","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:03","title":"Nem marad több titok: már videó is látható a még be sem jelentett Google-telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe4bfdd-4dcd-4521-9ee1-5ba1ac59dc15","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan találhatunk rá belső nyugalmunkra, miként küzdhetünk meg a stresszel és szorongással?","shortLead":"Hogyan találhatunk rá belső nyugalmunkra, miként küzdhetünk meg a stresszel és szorongással?","id":"20180829_Hat_egyszeru_szokas_hogy_megeljuk_a_jelent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fe4bfdd-4dcd-4521-9ee1-5ba1ac59dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2d059-6138-4358-adcd-ce6c58a48b8f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180829_Hat_egyszeru_szokas_hogy_megeljuk_a_jelent","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:30","title":"Hat egyszerű szokás, hogy megéljük a jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","shortLead":"A brit márka az ember négylábú barátját is magas szinten igyekszik kiszolgálni.","id":"20180827_land_rover_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1f0696-7d53-49a4-8311-99e2f6158220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176505b-76af-46aa-a736-962b5247e010","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_land_rover_kutya","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Kutyatálat és kutyazuhanyt is lehet már venni egy Land Roverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","shortLead":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","id":"20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b67785-00d7-4e37-9f51-0c33c063b4c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Váltópénzt lopott a volánbuszból a kazári férfi, aztán el is vitte egy körre a járművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","shortLead":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","id":"20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f919638-3199-40c0-8e4b-fba4a80f3f90","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:13","title":"Pár másodperc már látható a Trónok harca záró évadából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","shortLead":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","id":"20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babeb919-9edf-4f17-86eb-898f2a58d6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:28","title":"Túlmelegedett a Duna a paksi atomerőműnél, de úgy tűnik, ez senkit sem zavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszoktuk már, hogy amint megjelenik egy-egy jelentősebb okostelefon, az iFixit csapata máris szétszedi. A vizsgálat elsődleges célja annak kiderítése, mennyire könnyen javítható az eszköz.","shortLead":"Megszoktuk már, hogy amint megjelenik egy-egy jelentősebb okostelefon, az iFixit csapata máris szétszedi. A vizsgálat...","id":"20180828_ifixit_samsung_galaxy_note9_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701ff3c5-e4b3-489c-87eb-26549c99ee28","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_ifixit_samsung_galaxy_note9_teardown","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:03","title":"Már vártuk: darabjaira szedték a Samsung Galaxy Note9-et (is)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","shortLead":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","id":"20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794f1c4-95e9-4e78-ad8f-6d41de21d51d","keywords":null,"link":"/idojaras/20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:20","title":"Még nincs vége: ma már újra 30 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]