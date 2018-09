Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot a baloldali ellenzéknek, a politikusnak viszont egy kizárást a pártjából. Kassai most perre megy az LMP-vel, és bár nem temeti pártját, úgy látja, sok esélye nem lesz a jobboldalon versenyezni a Fidesszel, a Jobbikkal és a Mi Hazánkkal.

hvg.hu: Biztos olvasta azokat a kutatásokat, amelyek azt mutatják, korábbi pártja bőven a parlamenti küszöb alatt van, az LMP-t a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is beérte. Ez annak a folyamatnak az eredménye, ami etikai eljárásokban öltött testet, és aminek a végén önt kizárták a pártból?

Kassai Dániel: Ez is benne van, a választók érzékelik, hogy mik történnek a pártban, ezt követően pedig eldöntik, szavaznának-e a pártra vagy sem. Erős pártokat keresnek maguknak az emberek, nem a káosz fellegvárait.

hvg.hu: Hogy sikerült ezeket a belső problémákat elfedni a kampány alatt?

K. D.: Akkor is volt már feszültség, ami folyamatosan nőtt, ahogy közeledtünk április 8-hoz, de ezeket megpróbáltuk nem kitenni az ablakba. Egy vitatkozó párt nem szimpatikus.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Visszalépése elég furcsára sikerült, Szél Bernadett és Hadházy Ákos épp egy sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megrekedtek az ellenzéki tárgyalások. Közben egy másik helyszínen fogta magát és visszalépett. Szándékos voltak visszalépésének körülményei?

K. D.: Teljes véletlen volt, nem tudtam, hogy akkor tartanak sajtótájékoztatót, a tagság soha nem értesült a pontos időpontokról. Azonban én Hadházy Ákossal előtte megbeszéltem, hogy vissza fogok lépni, tudott erről. A sajtótájékoztató előtt ráadásul összeült a két akkori társelnök, valamint két másik ember, és megbeszélték, hogy hogyan kommunikálnak a sajtó felé.

hvg.hu: Majdnem fél év telt el a visszalépése óta. Fekete báránynak érezte magát a párton belül?

K. D.: Persze, éreztem ilyet, nem is egyszer.

Én voltam az első, aki visszalépett, és bár nehéz döntés volt, meg kellett tennem. Budapest XVIII. kerületében a Fidesz veszített – igaz, országosan még így is kétharmaddal nyert.

hvg.hu: Miért kellett megtenni?

K. D.: Felfokozott hangulatban volt mindenki az ellenzéki oldalon a hódmezővásárhelyi győzelem után, azt hittük, hogy van keresnivalónk, hogy magas részvétel mellett legyőzhető a Fidesz. Mindent meg akartunk tenni ennek érdekében.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Nem sikerült. Azóta pedig már se Szél Bernadett, se Hadházy Ákos nem társelnök, Hadházy a pártot is elhagyta. Lemondásakor Szél pedig levelet írt, amiben arról ír, lépéséhez az is hozzájárult, hogy sok visszalépőt megbüntettek. Amit ő egyébként igazságtalannak, méltatlannak és politikailag vállalhatatlannak tart. Érzett bármi elégtételt, mikor ezt olvasta?

K. D.: Nem politikai bűn visszalépni, ezt többször elmondtam már. Azzal, hogy mi visszaléptünk, levettük a társadalmi nyomást az LMP válláról. Engem is folyamatosan kerestek meg helyben, hogy lépjek vissza, mert nem én vagyok a legesélyesebb. Az etikai és a fegyelmi bizottság – hiába van ott a szabályzatukban, hogy nem csinálhat ilyet – politikai döntéseket hozott.

A visszalépőket azért büntették meg, mert a testületeknek nem tetszett ez a lépés.

hvg.hu: Ez a két testület azzal indokol, kongresszusi határozat, hogy az LMP egyedül méretteti meg magát.

K. D.: A döntés a szövetségkötéstől való elzárkózásra vonatkozott, a visszalépő nem köt szövetséget senkivel.

hvg.hu: Azóta az is felvetődött, hogy rehabilitálni kellene az eltiltottakat.

K. D.: Erre kevés az esély, annyira követi hézagos szabályait az LMP. Ráadásul a párt azt képviseli a széles közvélemény előtt, hogy a visszamenőleges jogalkotás nem helyes.

hvg.hu: Lenne újra LMP-s?

K. D.: Erre jelenleg elég kevés esélyt látok.

hvg.hu: Amikor kizárták, azt mondta, perli volt pártját. Ez hogy áll?

K. D.: Beadtuk a keresetet, kifizettük a polgári peres eljárás megindításához szükséges illetéket, úgyhogy lesz per.

hvg.hu: Miért? Most mondta, jó eséllyel nem lenne újra párttag. Egy megnyert per után viszont újra az LMP-ben találná magát.

K. D.: A legfőbb célom az, hogy kimondják, a politikai véleménye, a visszalépés miatt nem lehet senkit megbüntetni, vagy kizárni a pártjából.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Tegyük fel, kimondja a bíróság, jogellenesen zárták ki, tehát újra párttag. Ekkor fogja magát és kilép?

K. D.: Vagy kilépek, vagy

létrehozok egy párton belüli belső ellenzéket azokkal az emberekkel, akik nem tartják jó iránynak azt, amit a jelenlegi LMP követ.

hvg.hu: A belső ellenzék létrehozása könnyen pártszakadáshoz vezethet, volt már ilyen a párt történetében. Mi ezzel a politikai motivációja?

K. D.: Ennek nincs politikai motivációja, viszont sok olyan ember párttag még, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, nekik képviseletre van szükségük.

hvg.hu: Kik ők? Szél Bernadettet egy önhöz hasonló módon gondolkodó politikusnak tartja?

K. D.: Jó kérdés. Közel egy évet dolgoztam vele, de nehezen kiismerhető a számomra. Nem sikerült olyan közel kerülnünk egymáshoz, hogy megismerjem az igazi politikai nézeteit, szakmai ügyek képviseletében azonban jól együtt tudtunk dolgozni.

hvg.hu: Sallai Róbert Benedek azt írta Szélről, „bárhol megállná a helyét, DK-ban, Fideszben, MSZP-ben ... , épp ez a baj.” Igaza van?

K. D.: Ennyire sarkosan nem fogalmaznék. Társelnökként Szélnek sok kompromisszumot meg kellett kötnie, párton belül és párton kívül is. Olyan volt, mint egy kötéltáncos.

hvg.hu: De végül leesett. Lehet azt mondani, hogy ezt a pártot a saját belső tagsága, egykori titkára és az etikai, valamint a fegyelmi bizottság felzabálta?

K. D.: Én már azt sem értettem, miért indultak el a fegyelmi eljárások, hiszen tudhatták, ha ezek kitudódnak, abból botrány lesz. Miért nem akarták inkább megóvni az LMP-t ettől? Vagy nem is akarták és a szándékos károkozás volt a céljuk?

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Fideszes ügynökökről beszélünk? Hadházy Ákos már korábban megpedzegette ezt.

K. D.: Ezt így kijelenteni, mindenféle kétely nélkül, a sci-fi kategóriája.

De az biztos, hogy vannak olyanok, akik köthetők a Fideszhez. De neveket nem lehet mondani.

hvg.hu: Miért?

K. D.: Mert konkrét bizonyítékok nélkül az rágalmazás.

hvg.hu: Schmuck Erzsébet kampányfőnökként telefonált Schmidt Máriával.

K. D.: Úgy érzem, vannak olyan emberek, akik nem úgy befolyásolták az LMP kampányát, ahogy az LMP-nek a legjobb lett volna.

hvg.hu: A már említett Sallai Róbert Benedek szerint a párt jól halad a politikai szemétdomb felé, ahová való. „Az LMP végső stádiumban van. Hogy az agyhalál, vagy a szívmegállás következik be” – írta. Vagdalkozás vagy pontos helyzetleírás?

K. D.: Sallai sokszor túltolja a biciklit, ahogyan azt akkor is láttuk, amikor nekiment Hadházy Ákosnak. Ő egy érzelmileg túlfűtött ember, rengeteg energiával. Ha ezeket az energiáit nem az LMP, hanem a Fidesz ellen fordította volna, már nem itt tartanánk.

© MTI / Koszticsák Szilárd

hvg.hu: Nem ért tehát egyet vele?

K. D.: Nem. Az LMP bejutott a parlamentbe, rengeteg pénz áll a rendelkezésére, hogy valami érdemit csináljon a következő négy évben. Még úgy is, hogy most meghurcolta a korábban felépített, ismert arcait. Nem szabad siratni az LMP-t, van lehetőségük új embereket felépíteni, de ha azokkal is elbánnak, ahogy a mostaniakkal, halálra van ítélve a párt.

hvg.hu: Az EP-kampányig fel lehet építeni valakit?

K. D.: Kizárt. Annyi idő nincs, én a 2022-es választásokat tartom erre alkalmasnak. Májusig nem lesz az LMP-nek arca.

hvg.hu: Az önkormányzati választások is leúsztak?

K. D.: Ott a siker azon múlik, mennyire vannak beágyazva helyben az LMP-sek, mennyit dolgoztak az elmúlt öt évben.

hvg.hu: Gondolom, ön személy szerint azt reméli, ahol indul, a főváros XVIII. kerületben, nem lesz nagyon beágyazott LMP-s, aki elindulna ön ellen.

K. D.: Ott biztos, hogy nem lesz ilyen, hiszen amíg ki nem zártak, addig én voltam az.

hvg.hu: Biztos, hogy elindul?

K. D.: Teljesen biztos, csak még azt nem tudom, hogyan. Függetlenként, egy egyesület tagjaként, civilek élén, nem tudom.

hvg.hu: Vannak megkeresései, ajánlatai?

K. D.: Puhatolózások vannak, pártok is kerestek.

hvg.hu: Mi lesz, ha volt pártja is indít valakit?

K. D.: Akkor indít, megtehetik, de az biztos, hogy nem fog jól szerepelni.

hvg.hu: De szavazatokat vehet el.

K. D.: Vehet. A XVIII. kerületben teljesen nyílt a verseny, ahogy azt áprilisban is láttuk. Az biztos, hogy az októberi sikerhez megosztottság helyett együttműködés kell a mostani ellenzék pártjai között – ez nem csak a kerületre, hanem egész Budapestre igaz.

hvg.hu: A szövetségkötésről a mostani társelnök, Keresztes László Lóránt is beszélt, ő a Jobbikkal való együttműködést politikai innovációnak nevezte.

K. D.: Ez nem politikai innováció. Más LMP-s politikusokat évekre eltiltottak, mert bementek a tv-be és összevissza nyilatkoztak, Keresztessel szemben a kijelentéséért nincs ilyen szankció, pedig jelenleg nincs az LMP-ben semmilyen szinten döntés más pártokkal való együttműködésről.

hvg.hu: A társelnök szavait nem legitimálja az a toposz, hogy vidéken a Jobbik, a fővárosban az LMP az erős?

K. D.: Az április választás bebizonyította, vidéken mégsem olyan erős a Jobbik.

hvg.hu: Az LMP meg nem olyan erős a fővárosban.

K. D.: Nem a számokról van itt szó elsősorban, az ideológia fontosabb.

Hiába néppártosodnak, ezek ugyanazok az emberek, akiknek egy része néhány éve még masírozott, zsidókat listázott. Nem szabad velük szövetséget kötni, a szélsőségeket nem szabad támogatni.

hvg.hu: Helyben vannak már mozgolódások a pártok között?

K. D.: Vannak, de ezek még nem nyilvánosak. Azonban elsősorban nem mozgolódni, tenni kell – az emberekért.

hvg.hu: Ezért a népszavazási kezdeményezés is, hogy csökkenjenek a tanárok és a diákok terhei az iskolában?

K. D.: Igen. Egyébként a témában beadott kérdéseket a Nemzeti Választási Bizottság elkaszálta, az ügy most a Kúria előtt van. A népszavazási kérdés arra vonatkozna, hogy alsóban legfeljebb négy, felsőben legfeljebb öt, középiskolában pedig legfeljebb hat órája lehessen a diákoknak.

hvg.hu: Ha a Kúria át is engedi a kérdést, független politikusként pokoli nehéz lehet összegyűjteni kétszázezer aláírást.

K. D.: Igen, ehhez már erőforrások kellenek. Előbb tartsunk ott.

hvg.hu: Hadházy Ákos szintén függetlenként egymillió aláírást tervez összegyűjteni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.

K. D.: Felvettük a kapcsolatot már, ha átengedik a kérdéseimet, közösen gyűjtünk majd, ő most azon dolgozik, hogy felállítson egy ütőképes csapatot, akik összegyűjtik az aláírásokat.

hvg.hu: Az egymillió aláírás annyira sok, hogy az már Rákay Philip-i magasság. Nem a lehetetlen kategória ez?

K. D.: Mozgósító erő és politikai tenni akarás kérdése ez, ami felkészülést igényel. Ez most zajlik.

hvg.hu: Civileket, önkénteseket toboroznak vagy professzionális szakembereket?

K. D.: Főleg civilek jelentkeztek, eddig nagyjából ezer ember. Őket egy országjárás keretén belül keressük fel most. Szeptemberben 20-án indulunk. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás azért lenne fontos, mert többen úgy számolnak, évi ötvenmilliárd forintnyi EU-s pénz „tűnik el”.

hvg.hu: Ha már az országjárás és Hadházy is szóba került, ő legutóbb ott volt Márki-Zay Péterrel egy színpadon, a hódmezővásárhelyi polgármester pedig párt vagy mozgalom elindításáról beszélt. Ide csatlakozna?

K. D.: Az a párt vagy mozgalom irányvonalától függ. Ha Márki-Zay egy teljesen jobboldali narratívát vázol fel, akkor többször meg fogom gondolni, hogy csatlakozom-e, de ha meg tudunk egyezni egy közös vízióban, ahol egy kevésbé kizsákmányolható, igazságosabb társadalmi rendszer a cél és a szociális gondoskodás is előkerül, könnyebb dolgom lehet.

Ráadásul a jobboldalon nincs több hely egy új közösség számára, ott a Fidesz, a Jobbik, a Mi Hazánk, és most már az LMP is.

hvg.hu: Ugyanarra az oldalra sorolja a Fideszt és az LMP-t?

K. D.: Elindult az LMP ebbe az irányba, igen.