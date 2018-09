Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok szerint az előre bejelentett akciók nem jelentenek visszatartó erőt, ezért új eszközökre, módszerekre van szükség. ","shortLead":"A hatóságok szerint az előre bejelentett akciók nem jelentenek visszatartó erőt, ezért új eszközökre, módszerekre van...","id":"20180906_Tobb_rejtett_eszkozzel_ellenoriznek_a_kozlekedoket_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f2942d-d313-4f23-b98e-055c439c6c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Tobb_rejtett_eszkozzel_ellenoriznek_a_kozlekedoket_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:25","title":"Több rejtett eszközzel ellenőriznék a közlekedőket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette fel az új készüléket, ami ígéretük szerint egyszerre profi fotós és videós eszköz is.","shortLead":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette...","id":"20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eec118-5f40-43ca-b8b9-e9404d390ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:43","title":"Itt a Canon új tükör nélküli csúcskamerája, az EOS R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltételes szabadulását töltötte még csak az 57 éves férfi tavaly szeptemberben, de még abban a hónapban két házba is betört. Mehet vissza a börtönbe az ítélet szerint.","shortLead":"Feltételes szabadulását töltötte még csak az 57 éves férfi tavaly szeptemberben, de még abban a hónapban két házba is...","id":"20180906_Alig_szabadult_egy_nap_alatt_tobb_hazba_is_betort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135efc22-71f4-427e-996e-275f890229bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Alig_szabadult_egy_nap_alatt_tobb_hazba_is_betort","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:06","title":"Alig szabadult a börtönből, már betört több házba is – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint a rendőröktől sem igazán tartanak.","shortLead":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint...","id":"20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3027eb68-1926-42a6-866c-e406034f3ea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:41","title":"Egykerekező motoros intett be a szirénázó magyar rendőrautónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52be0308-e300-464a-92a1-4a95ac93ad08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nincs megállapodás a Telekom és a TV2-höz köthető sportcsatorna, a Spíler 2 között.","shortLead":"Egyelőre nincs megállapodás a Telekom és a TV2-höz köthető sportcsatorna, a Spíler 2 között.","id":"20180906_A_magyar_tevezoknek_meg_mindig_varniuk_kell_hogy_Messit_es_a_BLt_nezhessek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52be0308-e300-464a-92a1-4a95ac93ad08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe69ee-204e-4073-aa69-a9b36dfa701b","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_A_magyar_tevezoknek_meg_mindig_varniuk_kell_hogy_Messit_es_a_BLt_nezhessek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:29","title":"A magyar tévézőknek még mindig várniuk kell, hogy Messit és a BL-t nézhessék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának, a Fidesznek – jelentette ki egy szerdai tévéinterjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, aki aznap jelentette be, hogy elindul az EPP csúcsjelölti tisztségéért.","shortLead":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor...","id":"20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ccc87-1ff3-4322-9847-d58f24ccbe77","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:48","title":"Egyértelmű üzenetet küldött Orbánnak a néppárti frakcióvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt nagy felhajtás.","shortLead":"Nem volt nagy felhajtás.","id":"20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dbca699-157c-44bd-8798-dba1ce4d9587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1448ef4a-7da4-4256-869d-1c8aec0f21ea","keywords":null,"link":"/elet/20180906_megnosult_lukacs_laszlo_tankcsapda","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:57","title":"Megnősült a Tankcsapda énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5943866a-bff2-4b73-a60c-f73602cb36b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig semmi sem utalt arra, hogy a Lamborghini felvarrná a négy éve debütált Huracan Spyder ráncait, most viszont előkerült néhány igen beszédes fotó.","shortLead":"Eddig semmi sem utalt arra, hogy a Lamborghini felvarrná a négy éve debütált Huracan Spyder ráncait, most viszont...","id":"20180906_lamborghini_huracan_spyder_rancfelvarras_kemfoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5943866a-bff2-4b73-a60c-f73602cb36b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272921fd-9706-41db-b30f-d4791a8fc6e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_lamborghini_huracan_spyder_rancfelvarras_kemfoto","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:31","title":"Vadabb külsővel és egy meglepetéssel érkezhet az új Lamborghini Huracan Spyder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]