[{"available":true,"c_guid":"12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. Egy autós most elégelte meg az úthibát.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. ","id":"20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a693d4e-3cb5-458a-8279-49f6431c50dc","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","timestamp":"2018. március. 22. 18:06","title":"Ennyi volt Ibrahimovicnak a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító – tudatta családja.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő...","id":"20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37990501-1334-49ad-a202-091e5a4fbbb1","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","timestamp":"2018. március. 22. 10:02","title":"Meghalt Szöllősi Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság teljesítményéhez, addig nem kell erőltetni az euró bevezetését - mondta nemzetgazdasági miniszter a Magyar Hírlapnak.","shortLead":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság...","id":"20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e1107-7112-47b4-84f4-a9617be04c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","timestamp":"2018. március. 24. 07:43","title":"Varga Mihály úgy beszélt az euróról, hogy migránsozott és riogatott is egy kicsit mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres Péter Gimnázium fizikatanára kis kutatásából.\r

","shortLead":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres...","id":"20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e85e3be-c24d-4962-89b8-0339b1b9da36","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"Egy évig jegyezte a békásmegyeri tanár, mennyit dolgozott – nem szívderítő az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]