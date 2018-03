Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","shortLead":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","id":"20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a91731-4740-4f8d-973d-14445d32ed14","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"„London, az nem London” – európai turnéra indul a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött elsősorban az áll, hogy komolyan veszik a tömegsportot, s nem kihasználatlan stadionokba öntik a pénzt.","shortLead":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött...","id":"201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746fc2-2a4d-4923-a935-92615b49278a","keywords":null,"link":"/vilag/201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","timestamp":"2018. március. 11. 08:00","title":"Megfejtettük a norvégok szuper téli olimpiai szereplésének titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc358c76-bb57-4de0-9dd8-dc637513f06c","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A miniszter nevével fémjelzett törvénymódosítás azt mondja, ki kell adni, de a HVG-vel a Miniszterelnökség közölte, ez nem automatikus dolog, ráadásul ha vissza is adják, az \"nem eredményezi a tulajdoni igény eldöntését”.","shortLead":"A miniszter nevével fémjelzett törvénymódosítás azt mondja, ki kell adni, de a HVG-vel a Miniszterelnökség közölte...","id":"201807__arisztokratak_mutargyai__restitucio__zsolnay__kincs_ami_nincs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc358c76-bb57-4de0-9dd8-dc637513f06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b9c5d2-c54e-4cd9-8dc1-eb37b8eb5749","keywords":null,"link":"/kultura/201807__arisztokratak_mutargyai__restitucio__zsolnay__kincs_ami_nincs","timestamp":"2018. március. 11. 11:00","title":"Lázár János vissza is adná az államosított műkincseket, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre fészkelte be magát.","shortLead":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre...","id":"20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e155e11-e9dd-4619-bb30-54439efb5c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","timestamp":"2018. március. 12. 19:03","title":"12 óra alatt 400 000 számítógépet fertőztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","shortLead":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","id":"20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6b9abd-7bbd-4ab4-b245-69dc3dadee33","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","timestamp":"2018. március. 12. 15:11","title":"Gábor Zsazsa minden kincsét elárverezi utolsó férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja elemzésében a The New York Times. A cikk szerzője szerint Trump egykori tanácsadója végiglátogatja az európai populistákat, s találkozni akar az által nagyon nagyra tartott Orbán Viktorral is. ","shortLead":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja...","id":"20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3c07d0-45b7-479d-b1e3-ba79f9b39746","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","timestamp":"2018. március. 11. 11:29","title":"Trump Orbán-hívő egykori tanácsadója most Európát akarja lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d26511-19c8-4bb0-bdc4-b5a05b08d323","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem szórakozás, hanem inkább állatkínzás.","shortLead":"Ez nem szórakozás, hanem inkább állatkínzás.","id":"20180311_Mit_keres_egy_lo_egy_ejszakai_klubban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d26511-19c8-4bb0-bdc4-b5a05b08d323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4c7d9-315e-4074-94fe-2751699dbf74","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Mit_keres_egy_lo_egy_ejszakai_klubban","timestamp":"2018. március. 11. 07:00","title":"Mit keres egy ló egy éjszakai klubban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag 17. 40 pártlista. 359 ezer levélben szavazó külhoni magyar. Alakuló Országgyűlés május 8-ig. Ezek a legfontosabb tudnivalók, adatok.\r

\r

","shortLead":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag...","id":"20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d439c125-2732-4afd-b8a5-51d46e92a37c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","timestamp":"2018. március. 11. 08:25","title":"Célegyenesben: négy hét múlva választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]