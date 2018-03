Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05c6a91b-0c0e-4c82-8c9b-453b6bfefa42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az államtitkár szerint példaértékű, hogy zöldmezős beruházás lesz a dél-budai centrumkórház.","shortLead":"Az államtitkár szerint példaértékű, hogy zöldmezős beruházás lesz a dél-budai centrumkórház.","id":"20180314_2022ben_nyitna_a_szuperkorhaz__tovabbra_is_a_semmi_kozepere_tervezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c6a91b-0c0e-4c82-8c9b-453b6bfefa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bf8211-ba87-4457-9e9b-285a388bbb74","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_2022ben_nyitna_a_szuperkorhaz__tovabbra_is_a_semmi_kozepere_tervezik","timestamp":"2018. március. 14. 11:35","title":"2022-ben nyitna a szuperkórház – továbbra is a semmi közepére tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy 2015-ös uniós direktíva alapján ők is kiemelt közszereplőnek minősülnek, ami egy sereg ellenőrzést és megkötést kéne jelentsen pénzügyi szolgáltatói területen – elvileg. Az e heti HVG foglalkozik a rájuk vonatkozó egyes szabályokkal és azok problémáival.\r

\r

","shortLead":"Egy 2015-ös uniós direktíva alapján ők is kiemelt közszereplőnek minősülnek, ami egy sereg ellenőrzést és megkötést...","id":"20180313_Tudta_hogy_Tiborcz_Istvan_vagy_Orban_Rahel_kozszereplo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea1937a-c4a3-4caa-b9af-8bf432c5799c","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Tudta_hogy_Tiborcz_Istvan_vagy_Orban_Rahel_kozszereplo","timestamp":"2018. március. 13. 16:27","title":"Tudta, hogy Tiborcz István vagy Orbán Ráhel közszereplő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt a bejelentését, amely szerint \"nagyon valószínű\", hogy Oroszország áll Szergej Szkripal volt orosz hírszerző és lánya megmérgezése mögött.","shortLead":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt...","id":"20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1b622-b416-4640-873c-f87552cadff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","timestamp":"2018. március. 12. 21:06","title":"Moszkva a kémügyről: May bejelentése cirkuszi előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megválasztotta kancellárnak a német szövetségi parlament, a Bundestag Angela Merkelt.","shortLead":"Megválasztotta kancellárnak a német szövetségi parlament, a Bundestag Angela Merkelt.","id":"20180314_angela_merkelt_megvalasztottak_kancellarnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560e4e4f-6149-46af-b7a2-320aad2bd3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_angela_merkelt_megvalasztottak_kancellarnak","timestamp":"2018. március. 14. 10:04","title":"Angela Merkel újra kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","shortLead":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","id":"20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8289b4c-9f66-4005-93a8-c3509ad66c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","timestamp":"2018. március. 12. 13:47","title":"Elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a Tiborcz-közeli kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","shortLead":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","id":"20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2993a1-c6d9-495b-8c87-125012bbe64f","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","timestamp":"2018. március. 12. 16:26","title":"Bloomberg: Nincs a világ leggazdagabbjai között európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","shortLead":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","id":"20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d4e1de-473d-4769-88de-016e382df4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:20","title":"Hosszan magyarázza Kósa, mi köze van a 4,3 milliárd euróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56f73a-a0a1-47c2-aed4-b4d04a7ab5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egészen biztos, hogy egy kisgyermek megütésének az égadta világon semmi haszna sincs – véli F. Lassú Zsuzsa pszichológus.\r

\r

","shortLead":"Az egészen biztos, hogy egy kisgyermek megütésének az égadta világon semmi haszna sincs – véli F. Lassú Zsuzsa...","id":"20180313_Ne_szepitsuk_az_is_veri_a_gyereket_aki_csak_racsap_a_pelenkas_fenekere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf56f73a-a0a1-47c2-aed4-b4d04a7ab5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853d4cde-6466-4594-90e5-3ac97d408e82","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ne_szepitsuk_az_is_veri_a_gyereket_aki_csak_racsap_a_pelenkas_fenekere","timestamp":"2018. március. 13. 15:57","title":"„Ne szépítsük: az is veri a gyerekét, aki csak rácsap a pelenkás fenekére”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]