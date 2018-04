Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a Kádár-korról, az EU-csatlakozásról és 2010-ről is szó lesz benne. ","shortLead":"Még a Kádár-korról, az EU-csatlakozásról és 2010-ről is szó lesz benne. ","id":"20180421_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Koltay_Gabor_Trianonrockoperajarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2081f-0824-409e-b1f3-bdbd3446333e","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Koltay_Gabor_Trianonrockoperajarol","timestamp":"2018. április. 21. 12:40","title":"Újabb részletek derültek ki Koltay Gábor Trianon-rockoperájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db339b22-2ace-4c3f-b4ac-121a055cd641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A R-Kordba nemrég olvadt be a Vasútautomatikai Kft., melynek vagyonelemeit Simicskától vette át Mészáros.","shortLead":"A R-Kordba nemrég olvadt be a Vasútautomatikai Kft., melynek vagyonelemeit Simicskától vette át Mészáros.","id":"20180421_25_milliard_forint_keszpenze_van_Meszaros_egyik_cegenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db339b22-2ace-4c3f-b4ac-121a055cd641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44964e1-b8cb-4192-9c0f-4bdc1c77401b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_25_milliard_forint_keszpenze_van_Meszaros_egyik_cegenek","timestamp":"2018. április. 21. 09:32","title":"25 milliárd forint készpénze van Mészáros egyik cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen állatkínzás miatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen...","id":"20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f798e419-e67a-40fc-959a-a6b8724d5bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","timestamp":"2018. április. 20. 21:55","title":"Élő nyuszit dobtak a Szeged Televízió kukájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059e76b9-0262-4d55-b4fa-6c7e403e508f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék ezúttal a felhasználók oldaláról megközelítve hoznák vissza Európába a Facebook arcfelismerő funkcióját, de az adatvédelmi szakemberek most sem ugrálnak az örömtől.","shortLead":"Zuckerbergék ezúttal a felhasználók oldaláról megközelítve hoznák vissza Európába a Facebook arcfelismerő funkcióját...","id":"20180420_facebook_arcfelismeres_adatvedelem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059e76b9-0262-4d55-b4fa-6c7e403e508f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28700-4253-48bd-abb0-8d878e35aaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_facebook_arcfelismeres_adatvedelem","timestamp":"2018. április. 20. 09:03","title":"A Facebook újra bevezeti az EU-ban az arcfelismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár a magyar fővárosban is pályára léphet a 12-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic. Ehhez azonban az kell, hogy a 30 éves szerb Barcelona helyett minket válasszon.","shortLead":"Akár a magyar fővárosban is pályára léphet a 12-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic. Ehhez azonban az kell...","id":"20180419_Budapest_ujra_remenykedhet_Djokovic_talan_minket_valaszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f08405-602e-4e37-bdb4-b61a560f2d2b","keywords":null,"link":"/sport/20180419_Budapest_ujra_remenykedhet_Djokovic_talan_minket_valaszt","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Budapest újra reménykedhet: Djokovic talán minket választ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor a jogosítvánnyal, szükség lesz-e még rá?","shortLead":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor...","id":"20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78e5368-4627-4b47-8af5-302dc0aa25c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","timestamp":"2018. április. 21. 06:41","title":"Jönnek az önvezető autók, megszűnik a jogosítvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6973da01-b5e5-4771-b4b5-fdd5d8e5bd6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az eset Kőbánya alsó állomásnál történt. A vonatot ennek ellenére az utasokkal együtt továbbengedték a zuglói állomásra, egy darabig úgy tűnt, hogy ott félreáll, de végül folytatta útját a Nyugati pályaudvar felé, és háromnegyed órás késéssel megérkezett a pályaudvarra. Ott több utas is arról érdeklődött a kalauznál, hogy hogyan lehet igazolást kérni a MÁV-tól a késésért. ","shortLead":"Az eset Kőbánya alsó állomásnál történt. A vonatot ennek ellenére az utasokkal együtt továbbengedték a zuglói...","id":"20180420_Fotok_Elfustolt_a_lajosmizsei_vonat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6973da01-b5e5-4771-b4b5-fdd5d8e5bd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e6a7-089f-48cf-b3f0-adfa2b041f8d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180420_Fotok_Elfustolt_a_lajosmizsei_vonat","timestamp":"2018. április. 20. 08:12","title":"Fotók: Elfüstölt a lajosmizsei vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György, pedig bőven van miért hálásnak lenni a szervezet itteni munkájáért: milliókat adtak többek között arra, hogy általános iskolás gyerekek reggelihez jussanak, de támogatták kórházakat, könyvtárakat és más közintézményeket is a 444 gyűjtése szerint. ","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc041c33-66f5-4049-af85-1e51ee799829","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","timestamp":"2018. április. 20. 10:06","title":"Menekülni kényszerül Soros budapesti irodája, pedig van mit nekik köszönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]