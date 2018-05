Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos kezdeményezések, amelyek az adományozók segítőkészségének köszönhetően képesek működni. Ezt ismerte fel a 85 éves Erzsébet, aki szerint ahhoz, hogy adjunk, nem pénz kell, hanem jó szív. Így aztán úgy döntött, hogy a házát a Hospice Alapítványra hagyja, mert a méltó halálhoz mindenkinek joga van.","shortLead":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos...","id":"20180514_Adomanyozas_hospice","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881788a-01bf-4997-a79e-daa9f8b78e83","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Adomanyozas_hospice","timestamp":"2018. május. 14. 20:00","title":"A méltó halálnak nem kellene pénzkérdésnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","shortLead":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","id":"20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48c09a-6fc1-4a33-ba14-e0f7a50d76e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","timestamp":"2018. május. 15. 05:45","title":"Drasztikusan visszaesett a lekötött betétek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harley-Davidson Blue Edition egy 2500 órás átalakítás végeredménye, amelyen bőven mérték a gyémántokat.","shortLead":"A Harley-Davidson Blue Edition egy 2500 órás átalakítás végeredménye, amelyen bőven mérték a gyémántokat.","id":"20180514_harley_davidson_blue_edition_bucherer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22eff4ea-ea62-4ee8-98e7-f0bbc4f29175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a592d2-6a01-4418-9b3b-0cc3de8a8112","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_harley_davidson_blue_edition_bucherer","timestamp":"2018. május. 14. 16:24","title":"A világ legdrágább motorja drágább, mint egy Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa","c_author":"Kugyela Tamás","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult a jogállamiság Magyarországon, a kormányfő megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor és más döntéseknél is - derül ki a HVG írásából.","shortLead":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult...","id":"201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb6f43-8503-45d2-870f-68c5ba4d2f46","keywords":null,"link":"/itthon/201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","timestamp":"2018. május. 14. 11:00","title":"Sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbán Viktort az unió és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2727-0249-4a78-90a2-e36bc9ea7c28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl gyorsan hajtott a sofőr a vizes aszfalton, és amikor a kocsi megcsúszott, már nem tudott korrigálni.","shortLead":"Túl gyorsan hajtott a sofőr a vizes aszfalton, és amikor a kocsi megcsúszott, már nem tudott korrigálni.","id":"20180515_thaifold_baleset_suv_vizes_aszfalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2727-0249-4a78-90a2-e36bc9ea7c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9bd07-3d0c-48d1-b86a-2d49c2355dcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_thaifold_baleset_suv_vizes_aszfalt","timestamp":"2018. május. 15. 08:21","title":"Egy sima esős napnak ígérkezett a szerdai, aztán jött az SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","shortLead":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","id":"20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af467094-c9e4-4d8a-ad1a-7fb560d4be0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","timestamp":"2018. május. 15. 15:25","title":"Megengedi az Uber, hogy feljelentsék az utasok a nemi erőszakkal vádolt sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","shortLead":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","id":"20180514_Bulinegyed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69869173-97ad-43ff-8376-bfd16b91ad6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_Bulinegyed","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"Így alakítanák át bulinegyed közlekedését, hogy élhetőbb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","shortLead":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","id":"20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feba45ae-8830-4765-8a5e-c21ed6cc85b0","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","timestamp":"2018. május. 14. 08:59","title":"Gyerekcsinálásra buzdít az Origo, de még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]