[{"available":true,"c_guid":"f925d7f4-341a-4869-a1cc-f55259f24c24","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután jogerőssé vált az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba nyilvántartásba vétele csütörtökön, nem sokkal később ki is engedték a szegedi börtönből. Az őt váró újságíróktól tudhatta meg a politikus, hogy már indítványozták is mentelmi jogának felfüggesztését, így akár napokon belül vissza kell vonulnia.","shortLead":"Miután jogerőssé vált az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba nyilvántartásba vétele csütörtökön, nem sokkal...","id":"20180301_Fotokon_a_bortonbol_frissen_szabadult_Czegledy_Csaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f925d7f4-341a-4869-a1cc-f55259f24c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28845395-efdf-4f6c-beff-cc637c7bddc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Fotokon_a_bortonbol_frissen_szabadult_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. március. 01. 19:00","title":"Fotókon a börtönből frissen szabadult Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6c53fd-584d-4ce5-89ac-1ca2685cf5c2","c_author":"Huszka Imre","category":"itthon","description":"Élnénk egy példával, honnan is volna célszerű kezdeni hősünknek az istálló kialmolását, már, ha egy percig is komolyan gondolta. Vélemény.","shortLead":"Élnénk egy példával, honnan is volna célszerű kezdeni hősünknek az istálló kialmolását, már, ha egy percig is komolyan...","id":"20180301_Lazar_Janos_erdogazdasagok_Somogy_megyei_kozgyules_Jako_Gergely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6c53fd-584d-4ce5-89ac-1ca2685cf5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d29adf-e395-417a-aca8-0786760adb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Lazar_Janos_erdogazdasagok_Somogy_megyei_kozgyules_Jako_Gergely","timestamp":"2018. március. 01. 15:30","title":"Lázár János és az erdőgazdaságok diszkrét bűze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok nem feltétlenül azt értik az „erek tisztítása” alatt, amit egy reiki gyógyító, és ezt a Borsnak is tudnia kellene.","shortLead":"Az orvosok nem feltétlenül azt értik az „erek tisztítása” alatt, amit egy reiki gyógyító, és ezt a Borsnak is tudnia...","id":"20180228_Csak_remeljuk_hogy_Meszoly_Kalman_szivet_nem_kezratetellel_akarjak_rendbe_hozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1f5f54-4d36-4c91-9f66-93c6178657d3","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Csak_remeljuk_hogy_Meszoly_Kalman_szivet_nem_kezratetellel_akarjak_rendbe_hozni","timestamp":"2018. február. 28. 08:00","title":"Csak reméljük, hogy Mészöly Kálmán szívét nem kézrátétellel akarják rendbe hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke amiatt is aggódik, hogy bár karácsonyra ígértek nekik választ a 4-es metró ügyében, arról sincs semmi hír. ","shortLead":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke amiatt is aggódik, hogy bár karácsonyra ígértek nekik...","id":"20180228_valodi_nyomozast_surget_elios_ugyben_ingeborg_grassle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4c86f8-5751-4c55-b2a0-6fd174c987c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_valodi_nyomozast_surget_elios_ugyben_ingeborg_grassle","timestamp":"2018. február. 28. 05:15","title":"Valódi nyomozást sürget Elios-ügyben Ingeborg Grässle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó bizottsági javaslat az Egyesült Királyság saját belső piacát ásná alá a brit miniszterelnök szerint.","shortLead":"A vonatkozó bizottsági javaslat az Egyesült Királyság saját belső piacát ásná alá a brit miniszterelnök szerint.","id":"20180228_May_Az_eszakirek_Brexitugylete_az_Egyesult_Kiralysag_egyseget_fenyegeti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac704be-3ae8-4ed0-a1da-62f355dc908e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_May_Az_eszakirek_Brexitugylete_az_Egyesult_Kiralysag_egyseget_fenyegeti","timestamp":"2018. február. 28. 14:55","title":"May az északírek Brexit-ügyletéről: \"Nincs miniszterelnök, aki ebbe beleegyezne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2cbdb9-213e-44fc-b68a-c441e6fa3524","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Akár 20-30 perces, de esetenként egyórás késésekre is számítani kell több vasútvonalon.","shortLead":"Akár 20-30 perces, de esetenként egyórás késésekre is számítani kell több vasútvonalon.","id":"20180228_egy_orat_is_keshetnek_a_vonatok_szerda_reggel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2cbdb9-213e-44fc-b68a-c441e6fa3524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c690b1b-f5f1-47ed-9c00-8f01e64df11a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180228_egy_orat_is_keshetnek_a_vonatok_szerda_reggel","timestamp":"2018. február. 28. 07:51","title":"Egy órát is késhetnek a vonatok szerda reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be89a6-5fbc-49cb-a908-ba18a3d99a65","c_author":"Haulitus Anikó","category":"elet","description":"Ezekben a napokban nagyon vágyunk valami melegségre, és persze színekre. Az asztalon is. Egy tányér vörös lencse jöhet? Jó fűszeresen.\r

\r

","shortLead":"Ezekben a napokban nagyon vágyunk valami melegségre, és persze színekre. Az asztalon is. Egy tányér vörös lencse...","id":"20180226_Tokeletes_lelekmelegito_voros_lencsebol__recept","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32be89a6-5fbc-49cb-a908-ba18a3d99a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5048041d-0210-4fce-8830-4374a53dbea6","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Tokeletes_lelekmelegito_voros_lencsebol__recept","timestamp":"2018. február. 28. 09:19","title":"Tökéletes lélekmelegítő vörös lencséből - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3 milliárd forintért tervezheti meg a pályázat győztese az új szakaszt.","shortLead":"3 milliárd forintért tervezheti meg a pályázat győztese az új szakaszt.","id":"20180301_kiirtak_a_palyazatot_a_3as_metro_meghosszabbitasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae48d62-25fd-419d-b3f3-2c5d3f4adb3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_kiirtak_a_palyazatot_a_3as_metro_meghosszabbitasara","timestamp":"2018. március. 01. 13:47","title":"Kiírták a pályázatot a 3-as metró meghosszabbítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]