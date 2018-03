Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő a brit nemzetbiztonsági tanács ülése után. A lépés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő a brit nemzetbiztonsági tanács...","id":"20180314_Kemugy__23_orosz_diplomatat_utasit_ki_London","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d977b1-92eb-4d79-b141-2885c570f71f","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__23_orosz_diplomatat_utasit_ki_London","timestamp":"2018. március. 14. 13:54","title":"Kémügy – 23 orosz diplomatát utasít ki London","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9dbee5-a2da-4962-a4e8-daed6bf15a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesítményben és nyomatékban egész biztosan nem szenved hiányt az amerikai gyártó nyerges vontatója.","shortLead":"Teljesítményben és nyomatékban egész biztosan nem szenved hiányt az amerikai gyártó nyerges vontatója.","id":"20180315_a_nap_videoja_meretes_vontatmannyal_is_elkepesztoen_gyorsul_a_tesla_villanykamionja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9dbee5-a2da-4962-a4e8-daed6bf15a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623272b9-1139-44de-baaa-3f107443dffe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_a_nap_videoja_meretes_vontatmannyal_is_elkepesztoen_gyorsul_a_tesla_villanykamionja","timestamp":"2018. március. 15. 07:21","title":"A nap autós videója: méretes vontatmánnyal is elképesztően gyorsul a Tesla villanykamionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr olyan helyen \"préselte át\" a Mercedes kisbuszt, ahol a legtöbben inkább visszafordulnának.","shortLead":"A sofőr olyan helyen \"préselte át\" a Mercedes kisbuszt, ahol a legtöbben inkább visszafordulnának.","id":"20180314_buszsofor_szuk_atjaro_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f41046-4c83-48f6-84ad-bd3ea4ef4613","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_buszsofor_szuk_atjaro_autos_video","timestamp":"2018. március. 14. 04:01","title":"Azt hiszi, az olaszok rosszul vezetnek? Ez a sofőr megcsinálta a lehetetlent – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp Réka Kinga. A sütemény viszont csak akkor jár, ha a miniszter lemond.","shortLead":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp...","id":"20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b3329f-35eb-4f31-a7cc-365def90aba4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","timestamp":"2018. március. 14. 19:12","title":"Tortát adnának Kósa \"1300 milliárdos miniszter\" Lajosnak, ha lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c56b419-6ce0-4747-a0c6-33cdc67c1ec9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Plágiumgyanús Miley Cyrus 2013-as slágere, egy jamaicai zenész 300 millió dollárt követel az állítása szerint ellopott szerzeményért. ","shortLead":"Plágiumgyanús Miley Cyrus 2013-as slágere, egy jamaicai zenész 300 millió dollárt követel az állítása szerint ellopott...","id":"20180314_300_millio_dollarra_perelik_Miley_Cyrust_plagium_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c56b419-6ce0-4747-a0c6-33cdc67c1ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d841d0f-74c9-419d-88bf-1a188074b4d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_300_millio_dollarra_perelik_Miley_Cyrust_plagium_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 11:01","title":"300 millió dollárra perelik Miley Cyrust plágium miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","shortLead":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","id":"20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d7e-8161-4ec6-8d20-61cfbd1dc51f","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","timestamp":"2018. március. 13. 16:24","title":"Egy újabb nagyágyú, Lana Del Rey a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem mennek el az oroszországi focivébére, és részlegesen befagyasztják a külföldön lévő orosz állami pénzeket is. A döntés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem...","id":"20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60ca2c-35c4-463e-a1a3-00a9fe313f39","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","timestamp":"2018. március. 14. 14:39","title":"Kémügy – diplomaták, focivébé, orosz pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pártprogramok persze vannak, legalábbis az ellenzéki térfélen, és ezekből az is kiderül, mi az oka, hogy a Fidesz hatalmát megdönteni óhajtó pártok között akadozik az együttműködés.","shortLead":"Pártprogramok persze vannak, legalábbis az ellenzéki térfélen, és ezekből az is kiderül, mi az oka, hogy a Fidesz...","id":"20180314_A_politikai_hitvitava_silanyult_kampanyban_vane_ertelme_a_partok_gazdasagi_programjat_osszevetni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03148773-7927-424b-af52-19bc63c747fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_politikai_hitvitava_silanyult_kampanyban_vane_ertelme_a_partok_gazdasagi_programjat_osszevetni","timestamp":"2018. március. 14. 11:18","title":"A politikai hitvitává silányult kampányban kit érdekel a pártok gazdasági programja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]