Már egy frissen bejegyzett alapítvány is kapcsolódik a Fidesz Digitális Polgári Kör projektjéhez

Augusztus 11-én bejegyezték a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítványt, amely a Fidesz új politikai csodafegyverének szánt Digitális Polgári Körök projekthez kapcsolódó pénzszerző és -osztó szervezetként működhet majd. Az alapítványt a normál ügymenethez képest gyorsan – egyszerűsített eljárásban – vette nyilvántartásba a Fővárosi Törvényszék már hét nappal a bejegyzési kérelem után.

A Digitális Polgári Körök elindulását (DPK) július 26-án, Tusványoson jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, az alapítvány alapító okirata viszont már bő két héttel korábban, július 10-én elkészült, a bejegyzési kérelem benyújtásával viszont majdnem egy hónapot vártak. A kettőnek mégis köze lehet egymáshoz, legalábbis a frissen bejegyzett alapítvány több szálon is erős kapcsolódást mutat a Fidesz DPK-projektjével.

A Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány székhelye Budapesten, a XIII. kerületi Kassák Lajos utca 19-25. szám alatt van. Erre a címre van bejegyezve a hasonló nevű Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Kft. is, amely Partos Bence vállalkozása. A céget két nappal az alapítvány alapító okiratának elkészülte előtt, július 8-án jegyezték be, majd ez nyújtotta be július 26-án, illetve július 28-án a védjegybejegyzési kérelmeket a DPK névre és logókra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.

Partos Bence pedig az 1. számú DPK tagja – többek között Orbán Viktorral, Pityinger Lászlóval, azaz Domemannel és Schmidt Máriával együtt. A neve ráadásul – igaz rosszul, Bartosként – felbukkant abban a július elején Magyar Péter által kiszivárogtatott, állítólagos belső, fideszes politikai egyeztetésről készült feljegyzésben, amely a jövő évi választásokig tartó időszak politikai agendája vázlataként fogható fel. Ennek több eleméről, dátumáról már bebizonyosodott, hogy valódi, noha a Fidesz szerint csak egy „ákom-bákom” papír.

Partos kiemelten fontos szerepét a DPK-projektben mi sem mutatja jobban, minthogy Orbán magával vitte főszervezőként, amikor a minap bejárást tartott a Papp László Sportarénában, ahol bejelentése szerint szeptember 20-án tartják a körök első országos nagygyűlését. De szintén a miniszterelnök árulta el, hogy Partos feladata az egyre több polgári körös jelentkezés átvilágítása, szűrése is, mondván:

a jelentkezők közül próbálják kiszűrni a „téglákat, szédelgőket, elítélteket” (…) és ebben segít, hogy „törlési bizottság működik Partos Bence irányításával.”

A frissen bejegyzett alapítvány alapító okirata szerinti célja többrétű. Fő törekvése, hogy „a konstruktív közéleti vitakultúrát és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszédet támogassa a közösségi médiában”. Emellett célja még

a digitális tudatosság kultúrájának fejlesztése;

a közösségi média használatának oktatása, kiemelten a digitális térben perifériára szorult csoportok számára (idősek, kisebbségiek stb.);

a háttérbe szorult csoportok médiatudatos belépésének támogatása az online térbe materiális és immateriális eszközök alkalmazásával;

a közösségi média biztonságos használatának oktatása fiatalok, szülők és idősek számára;

a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd támogatása a közösségi médiában;

a demokratikus alapértékek érvényesülésének elősegítése a digitális térben

Az alapítvány a hivatalos iratok szerint „kulturális és információs, kommunikációs tevékenységet” végez majd, és céljai elérésére „az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható”. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja pedig, hogy egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kurátor dönt.

A kurátor Szabadosné Tolner Mónika, akinek a neve onnan lehet ismerős, hogy a szakmai kérdésekben a kormánypárti narratívát közvetítő, 2020-ban – többek között az állami pénzosztó, az Átlátszó által Rogán Antal álcivil házipénztáraként emlegetett Batthyány Lajos Alapítvány 30 milliós támogatásával – létrehozott Drogkutató Intézetet működtető nonprofit kft.-nek is ő az ügyvezetője, egyben a kizárólagos tulajdonosa is.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor