[{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata. Az átlag azonban sok mindent elfed, mert mindenki benne szerepel a statisztikában, aki adott hónapban frissen személyi kölcsönt vett fel és a bankok által hitelképesnek minősült. ","shortLead":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata...","id":"20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e18a53-cb1f-48b7-ae50-3e43fd0c30e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","timestamp":"2018. április. 27. 12:05","title":"Öt évre venne fel 1 millió forint személyi kölcsönt? Ha észnél van, megfoghat 110 ezret a törlesztőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok millió videót távolítottak el csupán az első három hónapban a YouTube-ról, de a videomegosztónak igen jó oka volt erre.","shortLead":"Sok millió videót távolítottak el csupán az első három hónapban a YouTube-ról, de a videomegosztónak igen jó oka volt...","id":"20180426_2018_elso_negyedev_nyolcmillio_videot_tavolitottak_el_a_youtuberol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8579daff-ebfe-4baf-8b46-29aa89a903cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_2018_elso_negyedev_nyolcmillio_videot_tavolitottak_el_a_youtuberol","timestamp":"2018. április. 26. 13:00","title":"8 millióval kevesebb videót nézhet a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdaa9e2-97f5-4355-8c63-204c85e78308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamerákkal felszerelt mezőkovácsházi ház falában kialakított rejtekhelyen találtak meg a rendőrök egy férfit, aki nem vonult börtönbe, amikor kellett volna.","shortLead":"Egy kamerákkal felszerelt mezőkovácsházi ház falában kialakított rejtekhelyen találtak meg a rendőrök egy férfit, aki...","id":"20180426_hazfalban_bujkalt_egy_szokesben_levo_ferfi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cdaa9e2-97f5-4355-8c63-204c85e78308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0a0e8-052d-490d-8385-a5a908520b42","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_hazfalban_bujkalt_egy_szokesben_levo_ferfi","timestamp":"2018. április. 26. 11:47","title":"Házfalban bujkált egy szökésben lévő férfi – így vitték el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óvónőnek készülő fiatal a hazai fizetésének hétszeresét kaphatja meg, ha elvállalja egy írországi intézmény állásajánlatát. Mészáros Luca azzal vált ismertté, hogy az újabb Fidesz-győzelem után megírta: a mai 22 éveseknek nincs jövőképe Magyarországon.","shortLead":"Az óvónőnek készülő fiatal a hazai fizetésének hétszeresét kaphatja meg, ha elvállalja egy írországi intézmény...","id":"20180426_880_ezres_fizetest_ajanlottak_Irorszagban_a_kavefozos_Lucanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43296b64-4b9b-4185-93e0-e6e6e10d574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432b4f9-324a-4560-91e4-98fc8f86c3a9","keywords":null,"link":"/elet/20180426_880_ezres_fizetest_ajanlottak_Irorszagban_a_kavefozos_Lucanak","timestamp":"2018. április. 26. 10:52","title":"880 ezres fizetést ajánlottak Írországban a \"kávéfőzős Lucának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR közösségi iroda idén Magyarország legjobb közösségi irodája lett. De mitől olyan jó a coworking?","shortLead":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR...","id":"20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd50344-3eec-40ed-842a-259f0e9d2727","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","timestamp":"2018. április. 26. 10:33","title":"Digitális nomádok – jobb azokkal dolgozni, akik nem is a munkatársaink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan vezető, aki arra hivatkozik, hogy a kórházi fertőzések egy része a legnagyobb gondossággal sem kerülhető el, és van, aki attól tart, hogy az adatok alapján ítélnék meg a betegek az intézményt.","shortLead":"Van olyan vezető, aki arra hivatkozik, hogy a kórházi fertőzések egy része a legnagyobb gondossággal sem kerülhető el...","id":"20180427_korhazi_fertozesek_nem_minden_igazgato_orulne_az_adatok_kiadasanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc57b0-398b-46bd-a06d-e9f1145f931f","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_korhazi_fertozesek_nem_minden_igazgato_orulne_az_adatok_kiadasanak","timestamp":"2018. április. 27. 07:54","title":"Kórházi fertőzések: nem minden igazgató örülne az adatok kiadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb évre számítanak az idén.","shortLead":"Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb...","id":"20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cfb885-3423-4832-aad1-100fa9b59f73","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Nyaralni_menne_Nem_art_sietni","timestamp":"2018. április. 28. 08:26","title":"Nyaralni menne? Nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","shortLead":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","id":"20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2787a9-f912-4251-aef4-bcd8c7082e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","timestamp":"2018. április. 26. 13:26","title":"Retteghet az 5-ös BMW? Mutatjuk az új Lexus ES-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]