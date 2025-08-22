Ajsa Luna himnuszénekléséről mondott szakmai véleményt az Operaház főigazgatója, majd penitenciát írt elő neki

Ókovács Szilveszter is úgy érezte, hogy meg kell szólalnia Ajsa Luna himnuszéneklése ügyében. Ajsa Luna énekesnő és dalszerző is fellépett augusztus 20-án a Szent István-napi rendezvénysorozat Műegyetem rakparton tartott könnyűzenei programján, a Road Movie Live-on, ahol a koncertje közben, a színpadon ülve énekelte el a Himnuszt.

A Mandiner utána arról írt, hogy „Ennél nincs lejjebb: ülve, cigarettázva adta elő a magyar Himnuszt augusztus 20-án az énekesnő” címmel közölt cikket a témában, az ATV pedig „Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna” címmel jelentette meg anyagát.

Valaki végre egyszer nem szigorú vigyázzállásban énekelte a Himnuszt, a kormánysajtó máris nekiesett Az énekesnő Ajsa Luna azzal válaszolt az őt támadó cikkekre, hogy a hazaszeretet vezérelte és autentikus módon szerette volna felköszönteni Magyarországot.

Az Operaház főigazgatója a posztjában több tanácsot is adott a fiatal énekesnőnek.

Tanárként azt írta, hogy az éneklése intonációban különösen bizonytalan volt, felfelé és lefelé sem pontos. „Az előadás módja – feszessége, ünnepi hangütése, illetve ezek hiánya – értelmetlenné teszi épp ennek a versnek és dallamnak a megidézését, a Himnusz egyszerűen ledobja magáról ezt az előadást” – olvasható a Facebookon.

Azt Ókovács elismerte, hogy a zenésznek kreatív joga a variálás. Úgy fogalmazott,

mód nyílik más harmóniákra, ritmusokra, átszerkesztésekre, akár a dallamot is el lehet hangolni, egy nemzet különös becsben tartott himnuszát viszont óvatosan kell kezelni. Önnél számos hanghiba is felfedezhető az első sorban, ott – az ún. témafejnél –, ahol a nagyok sem variáltak, tudniillik annak a pontos felidézésétől ismerhető fel a későbbi variációk tárgya.

Azt is hozzátette, ha nem ismeri a Himnuszt, akkor alaposan meg kell nézni, mielőtt mégis belefog az eléneklésébe. Ókovács a dohányzásra is kitért és ellőtt egy szóviccet. Ajsa Lunát vádolták, hogy cigivel a szájában énekelt, miközben a kezében tartotta. Az Operaház igazgatója ezt úgy kommentálta: „Kérem, ne állítsa, hogy nem volt cigi a szájában. Az bizony cigi, nem CGI.”

Végül Ókovács meghívta „szelíd penitenciaként” az Operaház szeptemberi nyitóelőadására, amelyet a Himnusszal indítanak, vagy a jövő márciusi Bánk bán-sorozat bármelyik estéjére.

Nyitókép forrása: MTI / Bruzák Noémi