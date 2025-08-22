Szijjártó és a lengyel külügyminiszter az X-en osztotta egymást

Újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál, amiről Magyarország külügyminisztere az X-oldalán is megosztotta a véleményét. Szerinte egy egyértelmű támadás hazánk energiabiztonsága ellen és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. “Ez nem fog sikerülni! Kiállunk a békéért és nemzeti érdekeinkért” – tette hozzá.

A poszthoz több komment is érkezett, az egyiket nem más írta, mint Szijjártó lengyel kollégája, a korábban már Elon Musknak is beszóló Radoslaw Sikorski. „Péter, bennünk annyi szolidaritás van felétek, mint amennyi nekünk van tőletek” – írta a politikus, akinek megjegyzésére Szijjártó Péter válaszolt is. „Hidd el, sose követném el a hibát, hogy rátok gondoljak, amikor a szolidaritásról van szó” – fűzte hozzá.

Last night the Druzhba pipeline was attacked again for the 3rd time in a short period, cutting off oil deliveries to Hungary. This is a clear attack on our energy security & another attempt to drag us into the war. It will not succeed! We stand for peace & our national interests. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 22, 2025

Nem ez az első pengeváltás a két külügyminiszter között. Idén tavasszal Elon Musk egyik posztjában felvetette, hogy az ukrajnai frontvonal összeomlana, ha a tulajdonában lévő Starlink műholdas internethálózat szolgáltatása leállna, erre Sikorski jelezte, hogy az ukrajnai Starlinket a lengyel digitalizálási minisztérium (is) fizeti, és ha kell, akkor más szolgáltatót keresnek. Amikor Szijjártó Pétert erről a vitáról kérdezték, kijelentette, hogy Sikorskit az egyik „legelvetemültebb, legagresszívabb” háborúpárti politikusnak tartja Európában.

Ezt megelőzte azt a konfliktus, ami abból fakadt, hogy Magyarország még tavaly politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek. A lengyel külügyminisztérium ezt a döntést „Lengyelország, valamint az Európai Unió elvei iránt barátságtalan cselekedetnek” nevezte. Illetve Sikorski 2025 márciusában az Ukrajna uniós tagságáról szóló véleménynyilvánító népszavazás hírére reagálva azt írta egy bejegyzésben, hogy ő annak a népszavazásnak eredményére lenne kíváncsi, amit az orbáni Magyarország uniós tagságáról tartanának.