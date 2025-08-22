Itthon nincs, vagy rossz, vagy drága, így Szlovákiába járnak át olcsóbb felnőttpelenkáért

A 14 éves Bori ma is pelenkás. Etetni és öltöztetni kell, nem beszél, édesanyja szerint megérti ugyan a dolgokat, de csak rövid utasításokat tud egyedül végrehajtani. Izomhipotónia, azaz laza izomzat miatt önmaga ellátására sosem lesz képes, sosem volt és feltehetően soha nem lesz szobatiszta; élete végéig mások segítségére, pelenkázásra szorul. A pelenkák beszerzése viszont hónapról hónapra gondokat okoz a családnak.

A pelenkákból ugyanis napi három darabot finanszíroz közgyógyellátásra az állam, ami Bori édesanyja, Laky Barbara szerint édeskevés, így mindenképpen kell vásárolniuk havi néhány csomaggal saját költségre is. Ez minimum 12-16 ezer forintos extra kiadást jelent havonta, de típustól és mérettől függően az ár ennek akár sokszorosa is lehet, ami anyagilag megterhelő a család számára.

,,Ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor is legalább napi öt darab az, amit elhasználunk, és akkor csak egy extra csomagot kell saját költségre vásárolnunk a hónap végén” – mondja a HVG-nek Laky Barbara.

Pelenkák forintosítva Laky Barbara

A gond ugyanakkor a magas árak és az extra kiadások mellett leginkább azzal van, hogy a közgyógyellátásra kapható inkontinenciatermékek (betétek és pelenkák) listája szinte egyik pillanatról a másikra változik. Tapasztalataik szerint az, ami az egyik hónapban kapható, a következőben már nem. A gyógyszertárakban pedig rendszeresen szembesülnek azzal, hogy a számukra kiírt termék hiánycikk. Holott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) lapunknak küldött tájékoztatása szerint jelenleg 6 funkcionális csoportba sorolva összesen 128 különböző típusú felnőttek számára rendelhető nadrágpelenka érhető el társadalombiztosítási támogatással, amelyek közül 53 féle közgyógyellátás jogcímen is felírható az arra jogosultak számára.