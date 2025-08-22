Trump: Inkább nem lennék ott a Putyin-Zelenszkij találkozón

„Meglátjuk, hogy Putyin és Zelenszkij együtt fog-e működni” – mondta Donald Trump, amikor a két elnök közötti csúcstalálkozó kilátásairól kérdezték.

„Tudja, ez olyan kicsit, mint az olaj és az ecet. Nyilvánvaló okokból nem jönnek ki jól egymással.” Azt is hozzátette, majd kiderül, hogy összejön-e, ahogy az is, neki ott kell-e majd lenni. Úgy fogalmazott, inkább nem venne részt rajta – írja a Skynews.

Az amerikai elnök azután beszélt erről, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, nincs tervben a Putyin-Zelenszkij-találkozó, mivel ennek a feltételei még nem adottak.

Donald Trump amerikai elnök a múlt pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában, és tárgyalt a háborúról, majd hétfőn Zelenszkij és európai vezetők jártak Washingtonban, hogy ugyanerről egyeztessenek. Putyin és Zelenszkij esetleges találkozójáról pénteken beszélt először Trump. Lavrov azonban már több ízben is kifejtette a hét folyamán, hogy nagyon távoli lehetőségként tekint csak az orosz-ukrán csúcstalálkozóra.