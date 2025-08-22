Magyar Péter: Ungár Anna cégének luxusgépe éppen oda repült Horvátországban, ahol Orbán Viktor hajózott

„Tegnap délután érkezett ez a luxusgép Brac szigetére, ahol Orbán Viktor vízre szállt. A gép Ungár Anna cégének tulajdonában van. Ungár Anna Schmidt Mária oligarcha lánya és egyben Ungár Péter testvére” – írta Magyar Péter a Facebookon Orbán Viktor nyaralásáról péntek délután.

A Tisza elnöke felidézte, hogy korábban Orbán Viktor Ungárék horvátországi nyaralójában pihent. Arról a villáról két évvel ezelőtt ebben a cikkben írtunk meg mindent.

A Schmidt-Ungár család cége az egyébként, amelytől a kormány a földművelésügyi tárca jelenlegi épületét bérli, mindeddig 10 milliárdot fizetve nekik:

Pénteken a Tisza Párt elnöke osztott meg fotókat arról, hogy a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén látható, mellette sajtótanácsadója, Kaminski Fanni és állítása szerint ott volt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is.

Magyar az első posztjában még azt írta, hogy a kormányfő honvédségi géppel ment a horvát tengerpartra, amire Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy reagált, hogy „ordas nagy kamu”. „Ahogy 10 éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC Feszten idén előre el is mondta” – tette hozzá.

Magyar ezt követően, pénteken kora este küldte körbe az Ungár-családhoz köthető gépről szóló információt.

Az már Orbán Balázs posztjából derült ki, hogy nem csak nyaralás lesz, azt írta, „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi tervet” írják.