Magyar Péter: Ungár Anna cégének luxusgépe éppen oda repült Horvátországban, ahol Orbán Viktor hajózott

Magyar Péter ismét posztolt Orbán Viktor nyaralásáról, felmerül, hogy a miniszterelnök mégsem honvédségi géppel ment Horvátországba.

  • HVG
„Tegnap délután érkezett ez a luxusgép Brac szigetére, ahol Orbán Viktor vízre szállt. A gép Ungár Anna cégének tulajdonában van. Ungár Anna Schmidt Mária oligarcha lánya és egyben Ungár Péter testvére” – írta Magyar Péter a Facebookon Orbán Viktor nyaralásáról péntek délután.

A Tisza elnöke felidézte, hogy korábban Orbán Viktor Ungárék horvátországi nyaralójában pihent. Arról a villáról két évvel ezelőtt ebben a cikkben írtunk meg mindent.

A Schmidt-Ungár család cége az egyébként, amelytől a kormány a földművelésügyi tárca jelenlegi épületét bérli, mindeddig 10 milliárdot fizetve nekik:

A legjobb bérlő az Orbán-kormány: már 10 milliárdot hozott Schmidt Mária családi cégének ez az irodaházbiznisz

Még négy évvel tovább marad az Agrárminisztérium abban az exkluzív irodaházban, amit az Orbán-kormány még 2018-ban saját akkori kormánybiztosa, Schmidt Mária cégétől bérelt ki – derült ki közérdekű adatkikéréssel megszerzett dokumentumokból. A bérleti szerződést ugyanis csendben – és verseny nélkül – újrakötötték, méghozzá úgy, hogy változatlan szolgáltatásért havonta 30 millióval még többet is fizetnek közpénzből.

Pénteken a Tisza Párt elnöke osztott meg fotókat arról, hogy a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén látható, mellette sajtótanácsadója, Kaminski Fanni és állítása szerint ott volt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is.

Vitorlásjachton fotózták le Orbán Viktort, Kaminski Fanni is ott volt a fedélzeten

Az Adrián készült fotókat Magyar Péter osztotta meg a Facebook-oldalán. A képeken szereplő hajó bérlése egy hétre több mint egymillió forint, de még ugyanennyi kauciót kell hozzá letenni.

Magyar az első posztjában még azt írta, hogy a kormányfő honvédségi géppel ment a horvát tengerpartra, amire Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy reagált, hogy „ordas nagy kamu”. „Ahogy 10 éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC Feszten idén előre el is mondta” – tette hozzá.

Magyar ezt követően, pénteken kora este küldte körbe az Ungár-családhoz köthető gépről szóló információt.

Az már Orbán Balázs posztjából derült ki, hogy nem csak nyaralás lesz, azt írta, „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi tervet” írják.

Orbán Balázs elárulta, mit csinálnak az Adrián Orbán Viktorral

Orbán Balázs ordas kamuról és vízi zebráról, míg Magyar Péter a Lady Mrd felbukkanásáról posztolt.

2025 34. lapszám