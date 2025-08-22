Orbán Viktor találkozott a horvát elnökkel a nyaralásán

Orbán Viktor az adriai nyaralásán Brac szigetén találkozott Zoran Milanovic horvát államfővel – számolt be az Index.hr.

A horvát elnöki hivatal a lap megkeresésére elismerte a találkozót és azzal kommentálták, hogy „Horvátország és Magyarország szomszédos és baráti országok, hosszú történelmi múlttal, a politikai kapcsolatokat folyamatosan fenntartják és fejlesztik néhány nyitott kérdés ellenére. Milanovic és Orbán a találkozó során az aktuális globális kérdésekről beszéltek.”

A magyar kormányfő és a horvát elnök három éve is találkozott, amikor Orbán Viktor nyaralt a Pakleni-szigeten, akkor együtt vacsoráztak. (Címlapképünkön ez látható.)

Orbán Viktor Brac szigetén nyaral, Magyar Péter tett közzé arról fotókat, hogy egy vitorláson áll a kormányfő egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén látható, mellette sajtótanácsadója, Kaminski Fanni és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is.

Magyar az első posztjában még azt írta, hogy a kormányfő honvédségi géppel ment a horvát tengerpartra, amire Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy reagált, hogy „ordas nagy kamu”. A Tisza Párt elnöke ezt követően pénteken kora este már azt közölte, hogy egy az Ungár-családhoz köthető kisrepülőgép pont oda repült, ahol Orbán vakációzott, és arra utalt, hogy ezzel utazhatott a miniszterelnök is.

Magyar Péter: Ungár Anna cégének luxusgépe éppen oda repült Horvátországban, ahol Orbán Viktor hajózott Magyar Péter ismét posztolt Orbán Viktor nyaralásáról, felmerül, hogy a miniszterelnök mégsem honvédségi géppel ment Horvátországba.

Az már Orbán Balázs posztjából derült ki, hogy nem csak nyaralás lesz, azt írta, „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi tervet” írják.