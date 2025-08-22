Orbán Viktor találkozott a horvát elnökkel a nyaralásán
A horvát elnöki hivatal elismerte, hogy Orbán Viktor és Zoran Milanovic találkozott Brac szigetén.
HVG
Orbán Viktor az adriai nyaralásán Brac szigetén találkozott Zoran Milanovic horvát államfővel – számolt be az Index.hr.
A horvát elnöki hivatal a lap megkeresésére elismerte a találkozót és azzal kommentálták, hogy „Horvátország és Magyarország szomszédos és baráti országok, hosszú történelmi múlttal, a politikai kapcsolatokat folyamatosan fenntartják és fejlesztik néhány nyitott kérdés ellenére. Milanovic és Orbán a találkozó során az aktuális globális kérdésekről beszéltek.”
A magyar kormányfő és a horvát elnök három éve is találkozott, amikor Orbán Viktor nyaralt a Pakleni-szigeten, akkor együtt vacsoráztak. (Címlapképünkön ez látható.)
Orbán Viktor Brac szigetén nyaral, Magyar Péter tett közzé arról fotókat, hogy egy vitorláson áll a kormányfő egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén látható, mellette sajtótanácsadója, Kaminski Fanni és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is.
Magyar az első posztjában még azt írta, hogy a kormányfő honvédségi géppel ment a horvát tengerpartra, amire Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy reagált, hogy „ordas nagy kamu”. A Tisza Párt elnöke ezt követően pénteken kora este már azt közölte, hogy egy az Ungár-családhoz köthető kisrepülőgép pont oda repült, ahol Orbán vakációzott, és arra utalt, hogy ezzel utazhatott a miniszterelnök is.
Az már Orbán Balázs posztjából derült ki, hogy nem csak nyaralás lesz, azt írta, „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi tervet” írják.
A politológus szerint az sem kizárt, hogy Orbán Viktorból egy ponton köztársasági elnököt csinálnak. Kéri Lászlóval Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a Tiszáról, lehetséges buktatókról, Fideszről, kispártokról, lejáratásról.