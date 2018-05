Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","shortLead":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","id":"20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9545444c-c1e3-44d6-894f-64d4b4a375e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","timestamp":"2018. május. 09. 18:27","title":"Tőkét emeltek Mészárosék a Konzum Nyrt.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands Vins de Gironde kereskedőház készletéből származik. ","shortLead":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands...","id":"20180509_Botrany_Bordeauxban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2cede-febb-4ca1-bcf9-e28ca72ffea9","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Botrany_Bordeauxban","timestamp":"2018. május. 09. 19:37","title":"Botrány Bordeaux-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megmutatta, hol tart most a gép: a mesterséges intelligenciának és a fejlett hangalkotó technológiának hála angolul már úgy telefonál, hogy a vonal másik végén lévő ember észre sem veszi, hogy valójában nem emberrel, hanem géppel beszélget.","shortLead":"A Google megmutatta, hol tart most a gép: a mesterséges intelligenciának és a fejlett hangalkotó technológiának hála...","id":"20180510_google_assistant_mesterseges_intelligencia_google_duplex_google_io_konferencia_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903e668-2710-4d3c-8d55-b058e52ed96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_assistant_mesterseges_intelligencia_google_duplex_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 10. 08:03","title":"Bámulatos és hátborzongató felvétel: már a gép is tud telefonálni úgy, mintha ember lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone felvásárolja a UPC tulajdonosát.","shortLead":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone...","id":"20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1cc938-1e5b-4469-8fdf-36658a601960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","timestamp":"2018. május. 09. 14:35","title":"Mire számíthatnak az ügyfelek és a dolgozók, miután a Vodafone felvásárolta a magyar UPC-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és rendszere nem úgy fog megbukni, hogy az összetákolt ellenzék megbuktatja. Hanem úgy, hogy az összetákolt kormánytábor szétesik.","shortLead":"Orbán Viktor és rendszere nem úgy fog megbukni, hogy az összetákolt ellenzék megbuktatja. Hanem úgy...","id":"20180510_lazar_janos_orban_viktor_deak_ferenc_kossuth_lajos_oroszorszag_europai_unio_cassandra_level","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aac8052-74d9-4d40-bd15-2a64caae4edf","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_lazar_janos_orban_viktor_deak_ferenc_kossuth_lajos_oroszorszag_europai_unio_cassandra_level","timestamp":"2018. május. 10. 12:53","title":"Megfejtettük, kinek és mit üzenhetett Lázár a Cassandra-videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sosem tudjuk meg, hogy amiatt volt-e morózus, mert leszorult a leggazdagabbak listájának éléről.","shortLead":"Sosem tudjuk meg, hogy amiatt volt-e morózus, mert leszorult a leggazdagabbak listájának éléről.","id":"20180510_Ilyen_mogorvanak_meg_nem_latta_a_majdnem_leggazdagabb_magyart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd90781-d023-446c-8bed-609672649814","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ilyen_mogorvanak_meg_nem_latta_a_majdnem_leggazdagabb_magyart","timestamp":"2018. május. 10. 18:32","title":"Ilyen mogorvának még nem látta a (majdnem) leggazdagabb magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült a lehetőségre.","shortLead":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült...","id":"20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358f0f6-d38b-46ab-8ab2-c4df59cdc508","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","timestamp":"2018. május. 10. 11:21","title":"Itt a MINI-ből a királyi esküvő edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","shortLead":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","id":"20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6450acaa-94e4-40eb-b2b9-8a64e481c934","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 08:47","title":"Világsajtót bejárt hír is van az idei angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]